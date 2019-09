Davide Van De Sfroos Tour De Nocc. Si è da poco conclusa la leg estiva del Tour De Nocc. Una tournée in cui Van De Sfroos ha presentato i brani del suo repertorio in una veste inedita riportando alla luce alcune perle del suo repertorio che da tempo non suonava dal vivo (Qui il racconto del concerto di Clivio).

Ora sono state annunciate quattro date esclusive che idealmente chiuderanno un percorso musicale in attesa che il cantautore pubblichi un nuovo album di inediti che ormai manca da quattro anni e mezzo.

DAVIDE VAN DE SFROOS TOUR DE NOCC

Per l’autunno Tour De Nocc si trasferirà nei teatri e farà tappa in quattro esclusive location in altrettanti palchi lombardi.

Ecco le date:

8 novembre al Teatro Galleria di Legnano (MI)

9 novembre al Teatro Trivulzio di Melzo (MI)

15 novembre all’Auditorium Tiziano Zalli di Lodi

21 novembre al Cinema Teatro Manzoni di Busto Arsizio (VA)

Davide Van De Sfroos sarà accompagnato sul palco dalla band composta da Angapiemage Galliano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco D’Auria (batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang).

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Il 20 settembre Davide Van De Sfroos, che dopo le 4 date del Tour De Nocc si concentrerà anche su progetti paralleli, sarà ospite alla Biblioteca Frera di Tradate in occasione di uno degli appuntamenti del Premio Chiara 2019 per presentare la raccolta Ladri di Foglie.

Foto dai Social di Davide Van De Sfroos