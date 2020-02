La forza dei concerti di Davide Van De Sfroos è qualcosa di realmente travolgente.

Una magia che nasce da una strana combinazione tra poesia, energia e sogno che permette allo spettatore di estraniarsi per tre ore e vivere in una dimensione parallela, alternativa e abitata da fantasmi, lupi e folletti. Il cantautore festeggerà il suo compleanno al Teatro Dal Verme di Milano l’11 maggio con un concerto imperdibile a cui ne seguirà un altro il giorno successivo.

Sono ormai passati 6 anni dall’uscita di Goga e Magoga, l’ultimo album di inediti, mentre lo scorso autunno è stato pubblicata la raccolta Quanti Nocc (Qui la nostra videointervista) che ha raccolto in due dischi Vantour 2019 (Qui il racconto della data milanese) e Tour De Nocc (abbiamo raccontato Qui il concerto di Clivio).

Alcune voci hanno affermato che Davide Van De Sfroos avrebbe presentato un brano per il Festival 2020, ma su questo progetto non ci sono mai state conferme o smentite.

DAVIDE VAN DE SFROOS

Davide Van De Sfroos in questi giorni sta pubblicando sul suo profilo Instagram fotografie suggestive che raccontano per immagini il territorio in cui vive e che da sempre è ispirazione per le sue canzoni.

I due concerti del Teatro Dal Verme di Milano saranno l’occasione di riprendere un discorso tra Davide e il pubblico, che mai ha abbandonato il proprio beniamino, nonostante la limitata attività discografica degli ultimi anni.

L’11 e il 12 maggio saranno due giornate importanti per Van De Sfroos e sono in molti a sperare che il cantautore laghée proporrà qualche nuovo brano. In attesa del nuovo album che si spera possa vedere la luce nel 2020.

Qualche settimana fa Davide postò sui social una foto dove è ritratto accanto a una cassettiera con al collo la sua inseparabile chitarra. Questo il post:

“Canzoni nel cassetto uscite.”

Che sia un messaggio di buon auspicio?

Foto di Luca Bernasconi