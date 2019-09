Importante traguardo per Dardust autore, compositore e produttore tra i più talentuosi del panorama musicale italiano.

Sony Music Masterworks e Artist First annunciano la firma di un contratto esclusivo con l’artista, prima joint venture per queste due società.

Dario Faini, questo il vero nome di Dardust nonché quello che per anni ha usato nelle vesti di autore per altri artisti, è al momento al lavoro sul terzo capitolo della sua trilogia musicale iniziata nel 2015 con 7 e proseguita l’anno successivo con Birth (qui la nostra recensione).

Ma questa nuova sinergia che si è venuta a creare porterà grosse novità. Il nuovo album di Dardust, un disco che sarà distribuito a livello internazionale, arriverà con Sony Music Masterworks a gennaio del 2020.

Il progetto di Dardust è sicuramente innovativo e combina la musica strumentale, realizzata con il suono del suo pianoforte, con le moderne sonorità elettroniche del Nord Europa. Un sound che ha preso vita sull’asse Berlino-Reykjavik-Londra città dalle quali ha tratto ispirazione per la sua trilogia in cui la musica classica incontra quella elettronica.

Dardust in merito a questa nuova partnership dichiara:

“È davvero un onore e considero un risultato personale e professionale diventare parte della famiglia Sony Masterworks. Questa è la casa dei miei artisti preferiti a partire da Leonard Bernstein e Glenn Gould, che sono parte integrante della mia educazione classica.

Dopo il lavoro svolto sui miei primi 2 album in Italia con il mio management Metatron e INRI/Artist First, abbiamo iniziato a cercare il partner giusto per un ulteriore passo nei mercati internazionali e Sony Masterworks è arrivato con l’entusiasmo e la cura assolutamente necessari, che è ciò di cui ogni artista ha bisogno.

Aveva perfettamente senso diventare parte di questa importante famiglia che mi ha aiutato a prepararmi per i miei prossimi step a livello internazionale dove mi sento a casa.

Vorrei ringraziare Claudio Ferrante di Artist First e Pietro Camonchia e Paolo Ceresoli del mio management, per l’ottimo lavoro svolto e aver reso possibile tutto ciò. Non vedo davvero l’ora di lavorare con Mark Cavell, Bogdan Roscic e il loro fantastico team, che ringrazio.”