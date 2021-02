Dardust e Benny Benassi insieme nel nuovo singolo in uscita venerdì 12 febbraio, Within me.

La canzone unisce due artisti italiani molto diversi tra loro: la combinazione dei loro talenti ha creato qualcosa di molto più grande della somma delle loro parti.

Il risultato è qualcosa di diverso ma completamente in sintonia con il loro background. Within Me apre con il pianoforte di Dardust in una melodia immediatamente contagiosa, con rimando al mondo del pop, esprimendo allo stesso tempo un’atmosfera intensa ed evocativa.

Si inserisce poi la dinamica di Benny Benassi che incalza con battiti irrequieti e lancia il brano sul dancefloor. Le due creatività così si intrecciano e si completano a vicenda. Ecco le dichiarazioni dei due artisti partendo da Dardust…

“Within Me è il lato opposto di Without You, il brano più intimista e romantico dell’ultimo album Storm and Drugs. Quando ho incontrato Benny abbiamo deciso di contaminarlo con il suo mondo cercando qualcosa che creasse un contrasto ancora più forte con l’originale. E’ uscita fuori una traccia che possiamo considerare ‘Melodic Techno’, un brano romantico e magico da club che porta ancora di più agli estremi la semplicità e immediatezza dell’originale”.

Benassi aggiunge: