È uscito il 20 settembre Le Persone Serie, nuovo singolo del cantautore Daniele Magro.

L’artista, ad oggi una delle firme più importanti della musica italiana (suoi molti brani nell’ultimo disco di Fiorella Mannoia per esempio), a inizio anno aveva pubblicato il singolo Cuorearmato (Qui la nostra intervista e Qui il riassunto della sua storia personale e musicale).

Le Persone Serie è per Daniele Magro un concetto preciso e un argomento che ha spiegato così:

“Per me “le persone serie” sono un modello a cui aspirare.

Affidabili, coraggiose, capaci di cavarsela in ogni situazione e, soprattutto, in grado di comunicare con semplicità e lucidità il loro mondo interiore.

Ambizioso, lo so, ma per chi, come me, fa delle parole la sua vita è davvero molto importante che quello che scrivo sia coerente con quello che vivo.

Nel tempo mi sono reso conto che molto spesso, quello che scrivevo per me o per gli altri, fosse più una proiezione di ciò che avrei voluto essere, e mai pienamente ciò che ero mentre scrivevo.

Certamente non ho mentito, ma molto più semplicemente ho affidato le mie parole alla versione migliore di me.

Poi è arrivata questa canzone.

Messa da parte la forma, ho scritto il testo di getto, spinto dalla volontà di fotografare il momento vissuto, deciso a non perdermi neanche un dettaglio.

Il risultato è stato per me sconvolgente.

Ho capito che poteva esserci poesia anche nel più semplice dei racconti, anche nella più piatta e monotona delle giornate.

E che il paesaggio a volte è mozzafiato anche se visto da un pianoterra. Con l’augurio che possiate sempre più essere vicini a ciò che aspirate vi presento “Le persone serie” che uscirà venerdì prossimo 20 Settembre su tutte le piattaforme streaming e digital download.”