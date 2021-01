E’ uscito il nuovo singolo di Daniele Lanave Stanco della Gente, fuori contestualmente all’album Friend zone (On the set / Believe digital), il primo del cantautore pugliese.

Il singolo, prodotto da Luca Venturi per Prima la musica italiana, dà idealmente il via al nuovo progetto discografico. Stanco della gente è stata scritta dallo stesso Lanave ed arrangiata da Tempoxso.

L’intero album Friend zone è stato registrato tra Milano ed il Mast Academy studio di Bari. Il mastering è a cura di Claudio Giussani presso Energy Mastering di Milano.

“In questo brano ho tirato fuori tutta la mia rabbia, rancore e delusione verso le persone che in tutti i modi possibili hanno cercato di farmi del male, di darmi per sconfitto ma con la mia tenacia e determinazione e grazie alla mia musica, sono riuscito a mandarli a fanculo e come l’araba fenice sono risorto dalle mie ceneri più forte di prima.”

Così Daniele Lanave descrive il nuovo singolo Stanco della gente, accompagnato da un videoclip diretto da Marco D’Andragora, girato presso Hivestudio di Bisceglie.

DANIELE LANAVE STANCO DELLA GENTE E L’ALBUM FRIEND ZONE TRACK BY TRACK

Giulia

Testo e musica: Daniele Lanave

Arrangiamento: Franco Muggeo, Tempoxso

Giulia tratteggia una ragazza dal cuore imprevedibile e inafferrabile pronta a stupire tutti quelli che la incontrano.

L’amore ritorna

Testo e musica: Daniele Lanave

Arrangiamento: Franco Muggeo, Tempoxso

Questa canzone è la visione della riscoperta dell’amore, quando all’improvviso tutto sembra perso, ci accorgiamo di averlo ritrovato come per magia in una serata estiva.

Bionda

Testo e musica: Daniele Lanave

Arrangiamento: Franco Muggeo, Tempoxso

E’ dedicata ad una persona speciale. Una grande amica, dalla personalità esuberante, che nasconde tante fragilità e che non chiede mai aiuto a nessuno ma conta solo sulle sue forze.

Friend zone

Testo e musica: Daniele Lanave, Giuseppe Giocondo

Arrangiamento: Tempoxso

Che mondo sarebbe senza le donne? Io lo sto ancora cercando, ma se vi dicessi che del loro mondo/testa non ho ancora trovato la chiave d’accesso, voi mi credereste?

Macaco

Testo e musica: Mirko Verrengia

Arrangiamento: Tempoxso

Macaco pone una serie di riflessioni sull’uomo contemporaneo, con ironia, ma non troppo. Caotico “e Cacofonico” come un Macaco; “Imprigionato in un ruolo iconico” forse grazie allo smodato uso dei Social; “Robotico“, “Bionico“, “Malato cronico” pone un’eccessiva fiducia nella tecnologia di confine, sviluppando sempre più nevrosi… poi a volte “Ti scordi di essere umano“.

Soltanto per stanotte

Testo e musica: Daniele Lanave, Giuseppe Giocondo

Arrangiamento: Franco Muggeo, Tempoxso

Soltanto per stanotte è un brano pop reggae, nato da un incontro con una ragazza che appartiene al mio passato, durante il quale entrambi abbiamo fatto delle scelte sbagliate. Rivedendola quella sera sono riemerse in noi tutte le emozioni e i ricordi che ci avevano legati per tanti anni e prepotenti hanno riacceso la passione e l’amore soltanto per una notte.

Sabato mattina

Testo e musica: Daniele Lanave, Giuseppe Giocondo

Arrangiamento: Franco Muggeo, Tempoxso

In Sabato mattina ritroviamo un ragazzo seduto su una panchina fuori dall’università a ricordare il passato e a immaginare un futuro con lei. Ma stravolto dalle tante bugie che gli ha raccontato rivive i loro momenti più belli, ma anche si accorge di non averla mai avuta veramente accanto. E quindi deluso, d’ora in poi cercherà strade nuove senza un perché.

Ciao

Testo e musica: Daniele Lanave, Giuseppe Giocondo

Arrangiamento: Tempoxso,Franco Muggeo

Ciao è una lettera d’amore. Vi chiederete oggi chi le scrive più le lettere? Probabilmente un amante che avendo perso tutto cerca con quest’ultima chance di provare a recuperare il rapporto perduto.