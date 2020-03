Il 2019 è stato l’anno della consacrazione per Dani Faiv, che ora torna con In Peggio, il nuovo singolo prodotto da Strage.

Lo scorso anno Dani Faiv ha dapprima pubblicato l’album Fruit Joint + Gusto (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto), poi ha giocato un ruolo chiave nel successo di Machete Mixtape 4 e ha collaborato con Gianni Bismark e Vegas Jones.

Il 2020, invece, si è aperto con la sua presenza nel fortunato album di Nitro GarbAge, che ha esordito al primo posto nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

In Peggio è uno sfottò nei confronti dell’hater medio. Un brano che si contraddistingue un flow fresco e moderno nei suoni. In particolare nel ritornello Dani Faiv veste i panni dell’hater, dando fiato a tutti i luoghi comuni, le solite frasi d’odio dirette a chi fa musica:

“Non mi piace, puoi fare meglio, non mi stai convincendo, per me ti stai vendendo, sei cambiato in peggio!”

Il singolo farà parte dell’atteso progetto discografico di prossima uscita per Arista / Sony Music Italy.

DANI FAIV IN PEGGIO – TESTO

Più stanno a insultare sotto più sto a fare bingo

Anche questo mese sto facendo live in giro

Non aver paura del mio giro, che è un bel giro

Solo che sgamiamo se sei vero o se fai il mimo

Anche questo disco sì ci sono uscito vivo

Suona troppo fresco, no competitor, è il minimo

Sto con la Machete e sono benedetto a loro

Tu sei un pollo frà, staresti bene con l’alloro

Uh, ehi, hai fatto cose

Uh, non me le dire, uh, facciamo un gioco

Ehi, dimmi chi rimane, ehi… Chi?

Siamo la family, quella invincibile

Facciamo hit e rompiamo classifiche

Se ci hai dissato frà, scelta terribile

Ad ogni pezzo frà, un missile, missile

Frà, voglio che salti

Fammelo vedere, però non che parli

Poi non lo fai neanche con i sogni in grande

Giro tutti i palchi, però stai a insultarmi

Niente va mai bene,

il tipo non mi piace

Puoi fare meglio

Non mi stai convincendo

Per me ti stai vendendo

Sei cambiato in peggio

Ho fatto il giro del mondo

E mi è sembrato un secondo

Con me c’è mancato poco

Il tuo flow non cera e c’è mancato poco

Se mi chiami vengo a nuoto

Il pianeta esplode, però poi ci penso dopo

Oggi sono in ansia perché esce la box logo

Scemo io che penso a prender casa col box nuovo

Qui tante formiche, però mai visto una Zeta

L’insetto più è piccolo e più pensa alla moneta

Infatti chi stampa i soldi è chiamata zecca

Bravo, fai biliardo fumati una stecca

A scuola entravo in ritardo, ma per gentilezza

Avevo in testa solo caldo quando stavo al freddo

Se mi guardo dentro

Ho un campo di opportunità per cogliere l’attimo

Ma devo farlo adesso, quindi

Frà, voglio che salti

Fammelo vedere, però non che parli

Poi non lo fai neanche con i sogni in grande

Giro tutti i palchi, però stai a insultarmi

Niente va mai bene, il tipo non mi piace

Puoi fare meglio

Non mi stai convincendo

Per me ti stai vendendo

Sei cambiato in peggio

Foto di Roberto Graziano Moro