Dandy Turner: fuori “Due Cuori a Metà”, primo singolo per Visory Records

Dandy Turner Due Cuori a Metà.

L’11 gennaio è per Dandy Turner un giorno importante. Si tratta, infatti, il giorno dell’uscita del nuovo singolo Due Cuori a Metà, il primo per Visory Records.

Dandy Turner è il nome d’arte di Nicolas Lucarini, emo-trapper romano nato nel 1999 e musicalmente attivo fin dal 2018. Un nome che si ispira al genere letterario inglese del Dandismo e del Fantafilm Timmy Turner.

“Ho fuso questi due nomi perché è come se dovessi essere due metà. Per gestire la situazione familiare, vivevo tra casa mia e casa dei miei nonni. La passione per la musica l’ho sempre vissuta sin da piccolo sui piccoli palchi insieme a mia Madre. Ho sempre sognato di raccontare ciò che avevo dentro, tutte le mie frustrazioni, ognuno utilizza il suo mezzo. Il mio ho capito che era la musica.”

Nei mesi scorsi il nome di Dandy Turner è stato associato al brano Sei Bella Come Roma e a una brutta situazione di body shaming nella quale suo malgrado si è trovato protagonista (ne abbiamo parlato Qui).

DANDY TURNER DUE CUORI A METÀ

Due cuori a metà è una canzone emozionante, profonda e metaforica di un amore fatto a metà per l’orgoglio di reprimere.

La distanza che innalza muri. Una frase del testo che esprime, la sua vera natura.

“L’orgoglio a noi non ci lascia vedere, ricordi sono pozzanghere su cui cadere”.

A volte la paura prende il sopravvento sulle emozioni, quelle si possono nascondere, ma l’anima musicale non ci riesce e le fa esplodere.

Il singolo come già annunciato dal titolo, ha una tematica amorosa, dalle tonalità sad pop tipiche di Dandy. Per la produzione è stato coinvolto il producer Mark Twain, che lo accompagna in un mix perfetto di suoni ed emozioni.

Il brano verrà lanciato con una particolare attenzione verso TikTok, con una campagna di influencer marketing curata da The Akkademia. Al cuore del progetto un verso tratto dal brano “Non so come andrà ma spero bene“, attraverso il quale migliaia di utenti potranno condividere il messaggio di positività e resilienza lanciato dall’artista.