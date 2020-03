Cristiano Turato: nuovo album di inediti per l’ex voce dei Nomadi

Un brano davvero particolare nato, passo per passo, tramite le scelte dei followers del cantante sui social. .

È partita ufficialmente la serie di concerti #iosuonodacasa un modo per intrattenere ma, al tempo stesso, raccogliere fondi.

Radio date 13 marzo 2020.Un appuntamento che costituisce routine per il nostro sito: il radio date. Scopriamo insieme le novità musicali in arrivo questa settimana.Alberto.

"... non servono orpelli per scrivere un testo che abbia un senso. Vince la semplicità, la verità...". L'analisi del nuovo singolo di Emma.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Il cantautore bergamasco, in un'intervista video a distanza, ci racconta il suo singolo di debutto.

Il 13 marzo è il giorno dell'uscita di "Feat (Stato Naturale)", il nuovo album di Francesca Michielin. Un disco in cui le differenze diventano un punto di forza.

di Massimiliano Longo

Come dovrebbe comportarti un artista emergente nell'approcciarsi ad un sito web, al responsabile di una radio o a qualsiasi mezzo di promozione GRATUITO?Innanzitutto con educazione e rispetto e considerando che ognuna di queste realtà ha la facoltà e il diritto di scegliere quali contenuto pubblicare e quali no.Mi fa un po' tristezza dover parlare di...

Vivo Concerti ha annunciato il rinvio delle due date evento di Fasma, originariamente previste per il 3 aprile a Roma e il 5 a Milano. .

A causa dell'emergenza sanitaria, sono state rinviate le date del "Benvenuti a Wanderlust – il primo tour non si scorda mai" di Alfa.

Uscirà ad aprile "La Festa", l'album che segna il ritorno solista di Cristiano Turato, dal 2012 al 2017 voce dei Nomadi. Nel disco il brano "Atlantide", certificato oro in Brasile.

L'appuntamento con i due artisti è fissato per martedì 17 marzo alle ore 17.

"Fai rumore" di Diodato diventa un inno di speranza cantato nei balconi italiani (video)

In un video riassunto alcuni dei video in cui la canzone vincitrice del Festival di Sanremo diventa un grido di vicinanza per gli italiani.