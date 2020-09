Anni ’90: il 2000.

Il 2000 fa parte degli anni ’90 o è il primo anno del nuovo decennio, secolo e millennio? La risposta non è univoca, così noi chiudiamo questo viaggio negli anni ’90 proprio con il 2000, l’anno del millennium bug.

ANNI ’90 – FESTIVAL DI SANREMO 2000

Lo scampato pericolo del millennium bug ci fa vedere il 2000 come qualcosa di nuovo, ci aspettiamo cambiamenti epocali ma poi… c’è il Festilval di Sanremo che ci riporta alla normalità.

L’edizione del 2000 è stata condotta da Fabio Fazio (ancora) affiancato da Luciano Pavarotti, Teo Teocoli ed Ines Sastre.

L’edizione fu vinta dalla Piccola Orchestra Avion Travel con il brano Sentimento, anche se vendite e passaggi radiofonici diedero ragione ad Irene Grandi e la sua La tua ragazza sempre scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri.

Terzo posto per Gianni Morandi con Innamorato.

Piazzamenti per Max Gazzè (Il timido ubriaco), Samuele Bersani (Replay), Gerardina Trovato (Gechi e Vampiri), Carmen Consoli (In bianco e nero).

Un po’ più giù in classifica, al 10° posto Gigi D’Alessio con Non dirgli Mai seguito dai Subsonica con Tutti i miei sbagli.

Quello di Gigi D’Alessio è una specie di debutto, perché lui, già una star in Campania, per la prima volta si presenta in maniera ufficiale a livello nazionale.

Gerardina Trovato, dopo questa partecipazione a Sanremo, di fatto sparisce dalle scene. Qualche anno fa l’abbiamo raggiunta e intervistata (leggi qui).

Un po’ scialbi, invece, i giovani tra i quali trionfa Jenny B con Semplice Sai (Jenny B è la voce femminile di Dammi solo un minuto dei Gemelli DiVersi e di Rhythm of the night di Corona) e passa del tutto inosservato Fabrizio Moro che si classifica al 13° posto (su 18) con il brano Un giorno senza fine, in cui il suo produttore, ai tempi Massimo Luca, sembrava volesse creare un clone di Grignani (non a caso anche lui lanciato dallo stesso Luca).

Se non ve lo ricordate, vi consiglio di ascoltarlo per rendervi conto di quanto è diverso da quello che conosciamo oggi… coi capelli a ciambella e riga in mezzo!

Nella prossima pagina di parla dell’estate, iniziando dal Festivalbar, la vera e propria istituzione degli anni ’90.