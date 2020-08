Cosa Resterà degli Anni ’90: 1996 Ligabue e Articolo 31 al top delle chart

Anni ’90: il 1996.

Se il 1995 è stato l’anno di Gianluca Grignani, il ’96 è stato quello che ci ha fatto scoprire un altro lato di sé: la sua imprevedibilità.

L’album Destinazione Paradiso l’ha fatto conoscere in tutta Italia, gli ha dato il successo internazionale (soprattutto in Sud America) e chiunque si sarebbe aspettato un secondo album sulla scia del primo, ballad romantiche capaci di far battere di nuovo il cuore delle sue tantissime fan. Invece Gianluca non ci sta ad essere quel prodotto ben confezionato e spiazza tutti, in primis i suoi discografici, pubblicando La Fabbrica Di Plastica, album rock, quasi punk, fatto di chitarre distorte e canzoni che, col tempo, sono diventate iconiche per chi è riuscito a “sopravvivere” a quel cambio repentino di stile.

Già la copertina del CD la dice lunga: ogni esemplare della prima stampa, infatti, è differente da tutti gli altri, alcuni sono gialli, altri verdini, ma tutti diversi e tutti unici.

io vengo dalla fabbrica di plastica

dove mi hanno ben confezionato

ma non sono esattamente uscito

un prodotto ben plastificato

Non vi ricordano un po’ le parole con cui Irama ha presentato il suo album di prossima uscita Crepe (leggi qui)? Che abbia tratto ispirazione da stati d’animo simili a quelli del Grignani Anni ’90?

