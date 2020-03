Cordio: è uscito “Ritratti Post Diploma Vol. II prodotto da Ermal Meta

E’ uscito Ritratti Post Diploma Vol. II, il nuovo album di Cordio, che altro non è che il secondo capitolo di un progetto iniziato lo scorso autunno (Ne abbiamo parlato Qui).

Questo nuovo lavoro comprende cinque canzoni che raccontano storie reali e ricche di significato. Cinque quadri che rappresentano una realtà lette secondo gli occhi di un cantautore sensibile e sempre attento ai sentimenti e a ciò che succede attorno a lui.

“Se i ritratti del Vol I sono sfocati, in movimento, in divenire, qui i colori sono più limpidi, più nitidi e definiti. È uno sguardo di pace alla vita vissuta, in attesa di quella che verrà. Scrivere queste canzoni è stato catartico, ne sono orgoglioso e spero diventino compagne della vostra quotidianità come lo sono della mia.

In queste canzoni c’è dentro la mia vita come non l’avevo mai raccontata. Abbiatene cura come un segreto che qualcuno vi ha confessato in un momento di fragilità. Buon viaggio.”