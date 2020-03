Coma_Cose: solitudine e collera nell’Ep “Due” in uscita il 20 marzo

Uscirà venerdì 20 marzo Due, il nuovo Ep dei Come_Cose. Il progetto, prodotto da Asian Fake per Sony Music, rappresenta un lato nuovo, una sorta di B side artistico, una dimensione più nascosta, ma significativa, della continua crescita musicale dei Coma_Cose.

Anche la parola Due non è stata scelta a caso. Due come i brani presenti, Due come le prospettive di Fausto Lama e California e Due come gli opposti. Due come le anime da sempre presenti nella musica dei Coma_Cose, una più lirica e sognante e una più cruda e viscerale. Nell’EP le differenze si colmano, certificandone l’assoluta complementarietà.

“DUE è il nome del nostro nuovo lavoro realizzato sulla produzione di Stabber

DUE canzoni come le facce di una stessa medaglia: “GUERRE FREDDE” e “LA RABBIA”.

Abbiamo scritto i brani ben prima di queste settimane, era un periodo in cui questi SENTIMENTI ci sembravano solo nostri ma oggi, a riascoltarli nell’attesa che diventino di tutti, suonano in un modo imprevisto e la voglia di condividerli è ancora più grande.

DUE come noi.

DUE come noi e voi.

DUE fuori questo venerdì.”

Due è stato pensato e realizzato prima dell’attuale emergenza sanitaria, ma oggi assume ulteriori significati in un periodo caratterizzato da una solitudine forzata. Due diventa, quindi, l’involontario manifesto di un periodo inatteso e difficilmente immaginabile. Solitudine e rabbia mostrano una sfaccettatura diversa, ma che la musica riesce ancora una volta a raccontare.

COMA_COSE DUE

Guerre fredde è una delicata space ballad dalla struttura atipica, pensata per far risaltare un continuo alternarsi di sensazioni che portano ad un climax emotivo. E’ un pugno in pancia e allo stesso tempo un fazzoletto che asciuga le lacrime. Il brano prende il via con il verso:

“La tua solitudine è perfetta così”

Un dolce invito a prendersi cura di sé stessi, che oggi assume un valore ancora più importante.

La rabbia, invece, è uno sfogo caratterizzato da atmosfere cupe. Una riflessione su ciò che ci ha fatto del male e poi si apre rivelando una speranza, una possibilità di superare il dolore.

Due è l’inizio di un dialogo nuovo, un modo per avviare una riflessione condivisa ed esporre dei pensieri che solitamente si è portati a non condividere. Un implicito invito ad avvicinarsi mostrando le fragilità per ripartire da esse.

L’Ep è un ulteriore passo verso il secondo disco dei Coma_Cose, che lo scorso dicembre pubblicarono solo in vinile a tiratura limitata Fondamenta, brani finora mai pubblicati su supporto fisico (Ne abbiamo parlato Qui).

I Coma_Cose sono presenti anche in Riserva Naturale, brano di Francesca Michielin inserito nell’album Feat.