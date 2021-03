Sanremo 2021 Franco Battiato Povera patria. nella serata delle cover Colapesce e Dimartino hanno omaggiato. Franco Battiato con una cover di Povera patria con il cameo, virtuale, di Franco Battiato.

Povera Patria di Battiato, brano indimenticabile e sempre attuale, un’invettiva politica che nel 1991 – alla vigilia dell’esplosione di Mani Pulite – valse al cantautore anche la Targa Tenco è un pezzo che oggi, a Sanremo 2021, Colapesce e Dimartino hanno portano nella serata delle cover omaggiando una vera e propria icona della musica italiana.

Nella cover anche un cameo virtuale di Franco Battiato sul finale. È infatti la voce originale di Franco Battiato a cantare il verso che chiude la canzone: “Se avremo ancora un po’ da vivere/La primavera intanto tarda ad arrivare”

Eccome come raccontano il brano Colapesce e Dimartino.

“Povera Patria per noi è quasi più importante che cantare la nostra canzone. È un omaggio sincero a un artista che ci ha cambiato la vita e che rappresenta un’idea di musica libera e coraggiosa. Abbiamo chiesto a Battiato di poter utilizzare la sua voce originale nel verso finale, forse il più importante, una domanda che porta con sé la speranza di un cambiamento. La primavera, che oggi più che mai tarda ad arrivare, e aspettiamo tutti arrivi presto“.

FRANCO BATTIATO POVERA PATRIA

Povera patria

Schiacciata dagli abusi del potere

Di gente infame, che non sa cos’è il pudore

Si credono potenti e gli va bene quello che fanno

E tutto gli appartiene

Tra i governanti

Quanti perfetti e inutili buffoni

Questo paese devastato dal dolore

Ma non vi danno un po’ di dispiacere

Quei corpi in terra senza più calore?

Non cambierà, non cambierà

No cambierà, forse cambierà

Ma come scusare

Le iene negli stadi e quelle dei giornali?

Nel fango affonda lo stivale dei maiali

Me ne vergogno un poco e mi fa male

Vedere un uomo come un animale

Non cambierà, non cambierà

Sì che cambierà, vedrai che cambierà

Si può sperare

Che il mondo torni a quote più normali

Che possa contemplare il cielo e i fiori

Che non si parli più di dittature

Se avremo ancora un po’ da vivere

La primavera intanto tarda ad arrivare