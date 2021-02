Colapesce e Dimartino si stanno preparando al Festival di Sanremo 2021 con ironia e lo dimostrano anche sui social!

Il duo di cantautori, che faranno il loro esordio al Festival della Canzone Italiana con il brano Musica Leggerissima, spoilerano in un video la loro posizione in classifica!!!

“Arriviamo quinti!”

Questa la previsione in una breve clip di due minuti e mezzo in cui esprimono la paura di arrivare ultimi (“Vasco è arrivato ultimo e Ultimo è arrivato secondo!”) e svelano il loro candidato per il fondo della classifica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da colapesce (@colapesce)

COLAPESCE E DIMARTINO – SANREMO 2021

I due artisti siciliani, tra battute fulminanti e gag divertenti, oltre a svelare ironicamente il loro piazzamento nella classifica del Festival 2021 rivelano anche chi conquisterà il Premio della Critica!

Un video esilarante che in rete è già un cult! Non mancano riferimenti al deep web, al cinema di Quentin Tarantino e citazioni e battute che pescano nella storia recente della Massoneria fino ad arrivare all’Ordine dei Cavalieri di Malta…

Un vero e proprio cortometraggio con tanto di colpo di scena finale e un divertente cameo di uno dei vincitori del Festival… alla ricerca del premio scomparso…