Colapesce Dimartino appello su Instagram.

Durante la serata del Festival Chiara Ferragni ha chiesto ai suoi follower, ben 23 milioni di “seguaci”, di sostenere e votare suo marito Fedez e la sua compagna di avventura, Francesca Michielin, in gara a Sanremo con Chiamami per nome, in modo da farli risalire in classifica portandoli sul podio dove, ricordiamo, sarà solo il pubblico a votare.

In risposta, l’ironico duo formato da Colapesce Dimartino ha deciso di pubblicare una serie di storie in cui chiedono a diversi personaggi noti di fare lo stesso. Una serie di video esilaranti che li hanno visti taggare e chiedere il voto a:

Cristiano Ronaldo

Gianluca Vacchi

Kanye West

Kim Kardashian

Benedetta Parodi

Diletta Leotta

Cristiano Malgioglio

Silvio Berluscono (fatto da Cosmo)

Gaia

Davide La Cerenza

Filippo champagne

Cm_thebos

U2

Non solo, l’invito al voto è stato condiviso da Eros Ramazzotti, Diletta Leotta, Filippa Lagerback, Gaia, Tony Canto, Diodato, Brunori Sas e Selvaggia Lucarelli, tra gli altri. Ecco il video.