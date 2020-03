Prenderà il via il 15 marzo Nella Casa, il format che vedrà protagonista Coez che per un mese cercherà di spiegare il processo creativo che porta alla nascita di brani che con il tempo diventano delle vere e proprie hit.

Nella Casa è un nuovo format, un progetto non convenzionale che lo vedrà per un mese vivere in una villa poco distante da Roma assieme ad alcuni ospiti del mondo musicale italiano. Un luogo che diventerà un luogo d’incontro d’eccezione, ma anche uno studio di registrazione.

Da queste influenze e contaminazioni ne nascerà un brano inedito esclusivo con la collaborazione di artisti e produttori. Sarà pubblicato regolarmente ogni domenica sulle piattaforme streaming contemporaneamente ad altri contenuti video inediti che usciranno sul canale ufficiale di Youtube di Coez.

COEZ NELLA CASA

“Sono circa 2 anni che lavoriamo a questo progetto e finalmente posso cominciare a parlarne. Dal 15 marzo mi chiuderò in una casa allestita a studio di registrazione e ogni inizio settimana ci sarà un ospite o più di uno col quale scriveremo un pezzo inedito che uscirà la domenica seguente, questo per 4 settimane. L’obiettivo è farvi entrare in studio con noi facendovi seguire in diretta quello che accadrà, rendervi appunto partecipi del processo creativo che sta dietro ad una canzone.

Nella Casa, presto sui vostri schermi.”

Queste le parole di Coez postate su Instagram.

Per Coez Nella Casa è un ulteriore tassello in un 2020 che già si preannuncia più che positivo. A gennaio Coez è stato scelto da Spotify per lanciare il format Singles, occasione che lo ha portato a registrare nei prestigiosi studi di Abbey Road una versione inedita di La tua canzone e la cover di Via di Claudio Baglioni (Ne abbiamo parlato Qui).

Coez è stato anche ospite durante la quarta serata del 70° Festival di Sanremo insieme a Gianna Nannini. Insieme hanno interpretato il singolo Motivo.

COEZ TOUR 2020

Prenderà il via dal Rugby Sound di Legnano, il tour 2020 di Coez. Ecco le date:

Venerdì 26 giugno 2020 | Legnano (MI) – Rugby Sound

Sabato 04 luglio 2020 | Genova – Porto Antico

Mercoledì 08 luglio 2020 | Marostica (VI) – Marostica Summer Festival

Sabato 11 luglio 2020 | Roma – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Domenica 19 luglio 2020 | Barolo (CN) – Collisioni

Sabato 25 luglio 2020 | Taormina (ME) – Teatro Antico

Domenica 02 agosto 2020 | Soverato (CZ) – Summer Arena

Giovedì 06 agosto 2020 | Pescara – Zoo Music Fest

Domenica 09 agosto 2020 | Molfetta (BA) – Banchina S. Domenico

Venerdì 14 agosto 2020 | Lignano Sabbiadoro (UD) – Beach Arena

Domenica 16 agosto 2020 | Cinquale (MS) – Arena della Versilia

