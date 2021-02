Clubhouse – Morgan non chiude una Room e viene occupata h24

Clubhouse – Da poco più di una settimana è arrivato in Italia. Per chi ancora non lo conoscesse è il nuovo social in cui si parla in diretta (solo voce, no video) in stanze virtuali con vari temi.

L’interesse e la curiosità sono molto grandi per questo social che privilegia la diretta senza l’utilizzo dell’immagine. (Ne abbiamo parlato qui)

Noi abbiamo fatto un giro nelle varie room, creato le nostre per dare spazio agli emergenti ed ascoltare le loro canzoni e ci siamo imbattuti in questa stanza molto particolare: Cinzano Ferguson – perché la gente sclerano¿

Procediamo con ordine …la storia:

Giovedì 4 febbraio 2021 alle 15:00 Morgan iscritto al social decide di creare su Clubhouse una room dal nome Cinzano Ferguson – perché la gente sclerano¿ in cui modera Gianmarco Aimi (giornalista di Rolling Stone). Dopo pochi minuti Morgan abbandona la stanza e si dimentica di chiuderla, a quel punto Bruce (Gianfranco Battaglia) Videomaker, Alessandro Guzzardi (fotografo e videomaker), Elisa Cipro (cantante/musicista), Alex Martucci (imprenditore), Valentina Palazzo (impiegata in banca), Jacopo Riccardi (scrittore/giornalista), Gianmarco Oglietti (impiegato e dj) prendono il controllo della room diventando moderatori e la occupano simbolicamente. Ad ora sono più di tre giorni di diretta consecutivi.

Il racconto dei fondatori:

Una volta abbandonata la stanza da parte di Morgan ci siamo trovati in 7 a tenere in piedi questa stanza in maniera continuativa, insieme ovviamente all’aiuto di tante altre persone che prima erano di passaggio e poi sono diventati autentici pilastri di questo piccolo esperimento. Noi vogliamo un rapporto totalmente orizzontale, dove nessuno è in una situazione di vantaggio rispetto a chiunque altro. I ruoli di moderatori sono necessari per un controllo, ma in linea di massima la cosa incredibile è che chi entra avverte il mood e si automodera adeguandosi all’atmosfera generale.

il primo live su clubhouse

Noi confermiamo che in questa room chiunque è il benvenuto e si discute di tantissime cose dalla musica all’attualità. La room viene frequentata assiduamente da Morgan che offre il suo punto di vista su varie questioni e si presta alle numerosissime domande che gli vengono poste. Venerdì 5 febbraio alle 23:00 Morgan ha fatto il primo live su Clubhouse in diretta dal bagno di casa sua… ci ha regalato tra le varie canzoni una versione acustica di Altrove. Ovviamente non pensiamo che si possa paragonare ad un vero concerto ma la spontaneità e il raccoglimento creato attorno alla sua voce è stato comunque un bel momento d’incontro con l’applauso di tutti i partecipanti (circa 300).

La cosa incredibile è che i ragazzi che stanno gestendo la room non si conoscevano prima e in maniera naturale e spontanea hanno dato vita a qualcosa di cui si sente davvero la mancanza: il confronto e la dialettica trasversale su vari temi. Insomma questa disattenzione di Morgan di non chiudere la stanza ha creato una bella opportunità. Se avete Clubhouse fategli visita!