Il 2020 che sta per terminare ci regala un brano sincero, intenso e che descrive la comune sensazione che provano coloro che nonostante tutto credono nel domani. È uscito il nuovo singolo di Cliò Oltre Nuovi Orizzonti, pezzo dal sound acustico arrangiato da David Giacomini.

Si tratta di un brano scritto lo scorso anno, ma che in maniera profetica evoca quelle sensazioni di cui abbiamo bisogno.

“Ho deciso di mettere quel dolore che provo in musica, in una canzone, trasformando la mia sofferenza in qualcosa di positivo. Quello che vince dentro ognuno di noi è la forza di volontà, un cuore da combattente, da gladiatore.”

Nel brano assume una notevole valenza la parola libertà, una sensazione evocata e che in un momento come quello che stiamo vivendo è ancor più importante.

“Quand’è che una persona si libera? Una persona è libera grazie all’impegno, con la conoscenza, con la cultura e con il duro lavoro, ma sopratutto l’umiltà che mette in tutto quello che fa. Per cui il risultato di un nostro grande sforzo è appunto la libertà.”

L’obiettivo primario è andare oltre l’orizzonte. La sensibilità dell’artista porta ad andare oltre, porta a creare, ad abbattere delle barriere che purtroppo in questo momento non sono solo mentali.

“Oltre nuovi orizzonti è andare oltre i nostri limiti, oltre quello che è la paura. In fondo noi abbiamo timore di quello che non conosciamo. Abbiamo bisogno di affrontare l’ignoto, mettersi in discussione, essere anche abbastanza severi con se stessi per superare quello che è il blocco che nella vita non ci permette di guardare avanti. Bisogna combattere, credere che sia possibile la riuscita.”

Il nuovo singolo di Cliò Oltre nuovi orizzonti è, quindi, un brano dedicato a chi nella vita ha perso tanto, ma non la speranza. In questo senso la musica è anche un mezzo di consolazione, di riflessione e che porta allegria.

Il nome di Cliò è noto al grande pubblico per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 1993 tra i Giovani, quando presentò il brano Non Dire Mai. L’artista non ha mai smesso di fare musica e di supportare anche le nuove generazioni. Nel 2019 ha ricevuto Sanremo il Premio Missione Radio, per il sostegno che dedica alla musica indipendente di qualità.

“Sono molto attenta e curiosa. Mi interessano molto i giovani della musica italiana. Cerco di capire il loro linguaggio.”

CLIÒ LUCIANI OLTRE NUOVI ORIZZONTI – IL TESTO

Testo e Musica di Cliò Luciani e David Giacomini

Siamo qui, preda della ragione

perché la confusione, il pane di

di quelli deboli e chissà

lo sguardo dove andrà

oltre quali orizzonti nuovi troverà

la sua dignità

Di corsa va il tempo e tu fermi

un momento che scivola

come la sabbia che che stringi ma

Ma la libertà, quella arriverà

siamo noi la generazione

un cuore di gladiatore

che combatte ogni giorno per resistere

Sceglierai, di andare contro vento

e seguirai il tuo senso etico

soffrendo forse un po

proverai a dimenticare

per poi ricominciare a vivere

Un alba nuova c’è, siamo noi

la generazione

un cuore di gladiatore

che combatte ogni giorno per resistere

e chissà lo sguardo dove andrà

oltre quali orizzonti, nuovi troverai

la tua dignità

In corsa dal tempo, tu spegni il momento

che scivola come la sabbia che stringi ma

Ma la libertà, presto arriverà, siamo noi

un cuore di gladiatore

che combatte ogni giorno per rinascere

Foto di Paolo Siccardi