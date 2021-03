Claudio Coccoluto: il re della dancefloor è morto a 59 anni

Una notizia tragica scuote il mondo della musica già duramente provato dalle restrizioni di questi ultimi 12 mesi. Se n’è andato il Deejay Claudio Coccoluto.

59 anni, artista di fama internazionale, da un anno lottava contro un male incurabile che non gli ha lasciato scampo.

L’ultimo messaggio sui social risale a tre giorni fa, quando ha postato una frase di Friedrich Nietzsche.

“E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica.”

CLAUDIO COCCOLUTO

La notizia della scomparsa dell’artista si è diffusa in rete dopo un messaggio postato dall’amico e socio Giancarlino, ovvero Giancarlo Battafarano.

“Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me.”

I due avevano fondato un quarto di secolo fa a Roma il Goa, uno dei club italiani più apprezzati a livello internazionale.

Claudio Coccoluto nei mesi scorsi si è più volte schierato a favore della riapertura degli spazi dove suonare e ascoltare musica. In particolare in un suo post espresse tutto il rammarico per la situazione, ribadendo la sua posizione sulla musica, come elemento di cultura.

“Quelle luci che tagliano il buio sono state il mio habitat per tutta una vita, non ci sarà nessuna pandemia che mi impedirà di tornarci! Questo pensiero mi viene ogni sabato e lo condivido come un appello per tutti quelli che credono che il Clubbing è ‘cultura’, è ‘essenziale’, ed è un lavoro rispettabile come qualsiasi altro.”

Ciao Claudio, grazie di tutto! Ora puoi far ballare gli Angeli.