E’ in radio il nuovo singolo di Claudio Baglioni Mal d’Amore, quarto estratto dall’album In Questa Storia che è la mia, uscito per Sony Music lo scorso 4 dicembre.

Così il cantautore racconta e spiega il brano.

“‘Mal d’amore’ è una canzone che avrei potuto scrivere in un’altra epoca, con la stessa moderna classicità di un’aria operistica e le sonorità sode di una rock ballad; ma non sarebbe mai venuta così. Tra incerta rassegnazione e dolente consapevolezza. Se nessuno me lo chiede, lo so – scriveva Sant’Agostino, a proposito di cosa fosse il tempo – se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so”. Credo che lo stesso si possa dire dell’amore. Il tempo e l’amore sono i protagonisti di tutto l’album e di questa ballata in cui gli amanti s’interrogano sul significato di Mal d’amore. Senza poter rispondere né riuscire mai a guarirne. Lasciarsi cadere ammalati senza morirne definitivamente. Il fatto è che l’amore ha un tempo tutto suo: vive in noi ancora prima di diventare ‘presente’, continua a vivere anche se non diventa mai ‘futuro’ e, soprattutto, non smette di vivere nemmeno quando è ‘passato’. Un tempo che stravolge il nostro tempo e ci tiene lì a chiederci se l’amore sia più miele o sale, se un bene può far male e un male fare bene, se conviene e vale. Ma, soprattutto, se è irreale o c’è e se per tutti è uguale.”

CLAUDIO BAGLIONI MAL D’AMORE – IL TESTO

Non correremo più la stessa strada

Di tramonti purosangue

O impazziti di rugiada

Sotto un’alba esangue

Non salteremo più tra quelle onde

In un valzer di delfini

Lungo orbite profonde

Senza confini

Non bruceremo più in un firmamento

Gli occhi a dare luce al mondo

Con gli sguardi di un tormento

Lampi di un secondo

Non voleremo più su quelle stelle

Con le braccia sopra il vento

E col tempo sulla pelle

Non guariremo mai da questo mal d’amore

Per quella vita che rimane non si muore

Fa un male cane e su e giù ci sfascia il cuore

E come un cane non ci lascia più

Non morderemo più coi nostri baci

Le acque fresche di cascate

Piogge timide e fugaci

E lunghe mareggiate

Non ruberemo più con queste mani

Le vertigini di un cielo

E un sudore di vulcani

In mezzo al gelo

Non pregheremo più la stessa luna

Figli unici randagi

Tra riflessi di laguna

E fuochi di presagi

Non vagheremo più in quell’universo

Di pianeti alla deriva

Dietro un orizzonte perso

Non guariremo mai da questo mal d’amore

Per quella vita sai, che rimane non si muore

Fa un male cane e su e giù ci sfascia il cuore

E come un cane non ci lascia più

E la domanda finale

È se hai più gioia o pene

Se sia più miele o sale

Se un bene può far male

E un male fare bene

Se conviene il male

Se è irreale o c’è

E se ci tiene insieme

Se è uguale anche per te

Non guariremo mai da questo mal d’amore

Per quella vita sai, che rimane non si muore

Fa un male cane e su e giù ci sfascia il cuore

E come un cane non ci lascia più

Quel mal d’amore

Fa un male cane e su e giù ci sfascia il cuore

E come un cane non ci lascia più

Nemmeno un ultimo addio

Il tuo è il mio

Ognuno con il suo

Foto di Alessandro Dobici