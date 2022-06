Nuova collaborazione per Cioffi... dopo Emanuele Aloia arrivano Blind e Random in "Non dormo da una settimana"

Cioffi Non dormo da una settimana significato del testo del nuovo singolo del cantautore che lo vede collaborare con altri due artisti: Blind e Random.

Andrea Cioffi, in arte Cioffi, nasce a Galatina il 3 Luglio 1996. Autore e compositore dei suo brani fin dall’adolescenza, si presenta come una combinazione tra pop e cantautorato classico italiano, senza disdegnare qualche sfumatura rap.

In passato ha aperto date dei tour di Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Antonio Maggio e Pierdavide Carone. Il debutto discografico avviene il 24 Aprile 2020 con il singolo Anima fragile a cui fanno seguito diversi brani fuori solo su YouTube e nuovi singoli: Fuochi d’artificio, Laura, Diecimila bugie e Incendio.

È con questi ultimi due brani che inizia la collaborazione con la sua nuova etichetta, la Hokuto Empire di Francesco Facchinetti grazie a cui, il 13 maggio scorso, pubblica il singolo Jack & Rose in duetto con Emanuele Aloia.

Ora arriva questo nuova collaborazione con il rapper Blind, lanciato da X Factor e visto di recente all’Isola dei Famosi, e Random. L’obbiettivo? Secondo i rumors approdare ad Amici di Maria De Filippi.

Cioffi Non dormo da una settimana significato

Questa singolare collaborazione (non tanto per Blind, anch’esso artista sotto l’ala di Facchinetti, ma per Random) a partire da venerdì 1 luglio sarà disponibile in tutti i digital store per Hokuto Empire/ Sony Music Italy.

Non dormo da una settimana viene descritto come un brano dalle sonorità e dalle intenzioni allegre e spensierate che descrive quel misto di sensazioni che si provano alla fine di una relazione opprimente: dal senso di gioia e rivalsa per aver concluso una relazione, al non credere più alle bugie del proprio partner non cadendo più nello sguardo della persona che si ama.

Il tutto contrastato da quella gelosia che si prova nei confronti di un ex, che ti porta a non dormire o perché sei perso a far festa, o perché i ricordi di quella persona ti levano il sonno.

Cioffi non dormo da una settimana testo e audio del brano in collaborazione con Blind e Random

In arrivo venerdì 1 luglio