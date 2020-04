Cesare Cremonini e Coca Cola: donazione per la Croce Rossa Italiana

Cesare Cremonini e Coca Cola si uniscono per dare un concreto contributo alla lotta contro l’epidemia di Coronavirus.

Il cantautore e la multinazionale hanno donato un milione e trecentomila euro e hanno lanciato la campagna di crowdfunding #ungiornomigliore.

La raccolta fondi prende il titolo da uno storico brano della carriera di Cesare Cremonini, uscito nel 1999 quando l’artista ancora faceva parte dei Lunapop.

Coca-Cola, ispirata dalla musica e dalle parole di speranza del brano (che oggi assume una connotazione ancor più profonda), ha lanciato una iniziativa a sostegno di chi oggi è a fianco delle persone che si stanno adoperando affichè il giorno migliore arrivi nel più breve tempo possibile.

CESARE CREMONINI E COCA COLA #UNGIORNOMIGLIORE

L’iniziativa #ungiornomigliore è stata lanciata da Cesare Cremonini grazie a un video in cui l’artista compare a titolo gratuito e rende omaggio ai flashmob che si sono avvicendati in tutta la penisola durante la prima fase dell’emergenza (ne abbiamo parlato Qui).

Il cantautore bolognese invita a donare attraverso la piattaforma Gofundme.

Come primo sostenitore della campagna di raccolta fondi, Coca-Cola ha donato a Croce Rossa Italiana ulteriori 100.000 euro.

I fondi hanno l’obiettivo di contribuire ad acquistare altre ambulanze attrezzate, mezzi per l’assistenza personale, materiali per trasporto ad alto contenimento biologico, macchine e ciclomotori per assistere le persone a casa, acquisto di dispositivi medici per l’utilizzo da parte di medici e volontari, oltre che per uso ospedaliero.

Inoltre sarà possibile mettere in campo azioni aggiuntive di volontariato rivolte agli ospedali e alle categorie più deboli.

Foto di Mattia Zoppellaro