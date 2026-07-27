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Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
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Certificazioni FIMI: tripla platino per Drillionaire, ma c’è anche il ritorno di Bon Jovi e The Police

Doppio platino per Bad Bunny, platino per Ditonellapiaga: la settimana 30 del 2026 tra nuove uscite e catalogo storico.

News di Massimiliano Longo
Copertina certificazioni FIMI settimana 30 2026 con Drillionaire, Ditonellapiaga, Artie 5ive e Geolier
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Le certificazioni FIMI della settimana 30 del 2026 premiano soprattutto il catalogo. Drillionaire conquista la tripla platino per 10, mentre due classici anni Ottanta, Slippery When Wet dei Bon Jovi e Synchronicity dei Police, tornano a certificare a distanza di decenni dall’uscita. Sul fronte singoli, doppio platino per Bad Bunny con NUEVAYoL e platino per Ditonellapiaga con Che fastidio!

Il catalogo internazionale fa la parte del leone: Slippery When Wet è del 1986, Synchronicity del 1983. Due album certificati nello stesso momento, quarant’anni dopo l’uscita, confermano quanto lo streaming abbia allungato la vita commerciale dei grandi classici rock.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Album:

  • Oro: 25.000 unità
  • Platino: 50.000 unità

Singoli (soglie alzate nel 2025):

  • Oro: 100.000 unità
  • Platino: 200.000 unità

Le soglie successive prevedono il 2x e 3x Platino a multipli della soglia platino, fino al Diamante (500.000 unità per gli album, 1.000.000 per i singoli).

Album internazionali certificati nella settimana 30

Settimana di catalogo per gli album internazionali: certificano due titoli storici del rock e la colonna sonora di Top Gun: Maverick.

Titolo Artista Certificazione
Slippery When Wet Bon Jovi Platino
Synchronicity The Police Oro
Top Gun: Maverick (colonna sonora) Various Artists Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 30

Bad Bunny centra il doppio platino con un brano del 2025, mentre certificano anche due titoli più recenti sul fronte dance e R&B.

Titolo Artista Certificazione
NUEVAYoL Bad Bunny 2× Platino
Talk To You ANOTR feat. 54 Ultra Oro
Raindance Dave & Tems Oro

Album italiani certificati nella settimana 30: Drillionaire

Drillionaire è il nome forte della settimana sul fronte album italiani: 10 arriva alla tripla platino, uno dei traguardi più alti registrati nelle ultime settimane per un album italiano. Certifica anche Papa V con Trap Fatta Bene.

Titolo Artista Certificazione
10 Drillionaire 3× Platino
Trap Fatta Bene Papa V Platino

Singoli italiani certificati nella settimana 30: Ditonellapiaga e Geolier

Ditonellapiaga conquista il platino con Che fastidio!. Certificano anche Artie 5ive con Swag Music e Geolier, in coppia con Kid Yugi, con Olè.

Titolo Artista Certificazione
Che fastidio! Ditonellapiaga Platino
Swag Music Artie 5ive Oro
Olè Geolier feat. Kid Yugi Oro

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.

All Music Italia

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