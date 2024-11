Certificazioni FIMI ottobre: artisti, autori e talent show. Lady Gaga, Pinguini Tattici Nucleari e Tony Effe dominatori

Con la settimana 44/2024 si sono chiuse le certificazioni assegnate dalla FIMI a ottobre.

Quali sono gli artisti che, in questi mesi, hanno ottenuto i maggiori riconoscimenti tra la settimana 41 e la 44? Ci eravamo fermati qui un mese fa.

Album & singoli

Album

A ottobre è un’artista internazionale a raggiungere la più alta certificazione. Si tratta di Lady Gaga che con l’album The Fame del 2008 raggiunge il 5° disco di platino.

Ultimo con Pianeti, disco del 2017, arriva al 4° platino per aver raggiunto le 200mila unità. A 3 ci sono Lana Del Rey con Born to die (2012) e Dio lo sa di Geolier (2024).

Singoli

Dominio dei Pinguini Tattici Nucleari. Arrivano al 7° platino con Giovani Wannabe del 2022 e a 6 con Ridere (2020).

A 5 platino ci sono s!r! di thasup feat. Lazza & Sfera Ebbasta (2022), Disco Paradise di Fedez, Annalisa & Articolo 31 (2023) e un grande classico come Bohemian Rhapsody dei Queen (1975).

Una curiosità: Sfera Ebbasta a ottobre ha certificato ben 6 differenti singoli, ma solo in uno di questi è l’artista principale. Quattro sono feat. e uno è una collaborazione dove figura come secondo artista.

Sempre rimanendo sui singoli, quali sono gli artisti che in queste settimane hanno ricevuto più certificazioni in termini di unità?

CERTIFICAZIONI OTTOBRE

Attenzione: in questo caso non si parla più di massima certificazione ricevuta, ma di incremento di unità certificate nel 2024 per i brani che hanno ottenuto almeno un riconoscimento a ottobre.

Ottobre è stato dominato da Tony Effe con le sue 650 mila unità a cui andrebbero aggiunte, per essere precisi, anche le 150 mila della Dark Polo Gang:

Sesso e Samba con Gaia – 350.000 unità

con – 350.000 unità Taxi sulla luna con Emma , Takagi & Ketra – 200.000 unità

con , – 200.000 unità Honey con Lazza & Capo Plaza – 100.000 unità

Della Dark Polo Gang sono stati certificati i brani Fiori del male e Sex On The Beach.

Come il mese scorso, al secondo posto c’è Anna con 450 mila unitià certificate. Hanno ricevuto almeno una certificazione:

Everyday di Takagi & Ketra feat. Shiva , ANNA & Geolier – 200.000 unità

di feat. , & – 200.000 unità TT le Girlz con Niky Savage – 200 mila unità

con – 200 mila unità Una tipa come me – 50.000 unità

Pari merito per Guè:

Insta Lova con Marracash – 300.000 unità

con – 300.000 unità Babysitter – 50.000 unità

– 50.000 unità Milano Testarossa di Artie 5Ive – 50.000 unità

di – 50.000 unità Gangster Of Love feat. Rick Ross – 50.000 unità

Seguono Sfera Ebbasta (425.000), Takagi & Ketra (400.000), Geolier, Lazza, Fedez e Gaia (tutti a 350mila). Marracash ed Emma sono a 300.000 unità.

SANREMO 2024

Nessun brano del Festival di Sanremo 2024 è stato certificato nelle settimane di ottobre.

