Celebrity Haunted 2. Come anticipato da TvBlog, sono iniziate da alcuni giorni le registrazioni delle seconda edizione del reality targato Amazon Prime Video.

Il programma vede alcuni personaggi noti nelle vesti di Ricercati che, singolarmente o in coppia, dovranno scappare in tutta Italia per 14 giorni, con a disposizione solo un cellulare di vecchia generazione e una carta che consente il prelievo di un massimo di 70 euro al giorno.

A inseguirli una squadra di Cacciatori, professionisti del settore investigativo organizzati in 5 squadre operative preposte alla cattura fisica dei personaggi.

Arrivati al dodicesimo giorno, solo i ricercati riceveranno la posizione del punto di estrazione, e chi riuscirà a raggiungerlo senza farsi catturare vincerà il gioco.

Protagonisti della prima edizione sono stati Claudio Santamaria e Francesca Barra, Fedez e Luis Sal (tutti vincitori), oltre ai “catturati” Francesco Totti, Costantino Della Gherardesca, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo.

