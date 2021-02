In Copertina

Sanremo 2021: protocollo di sicurezza Rai, niente pubblico ed eventi collaterali

Il tutto spiegato, dopo una riunione con Amadeus, in una nota stampa RAI.

Certificazioni FIMI settimana 4: doppietta per i Pinguini Tattici Nucleari. Tra gli album disco d'oro per i Negramaro

Tra i singoli Blun7 a Swishland di tha Supreme arriva al traguardo del quarto disco di platino.

Sanremo 2021 Enzo Mazza della FIMI: "L'Ariston non è indispensabile, spostiamo l'evento al Forum d'Assago

Il CEO della FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA chiede di prendere in considerazione l'idea di spostare la kermesse.

Io ci sarò, Legal Affairs pro-bono. Consulenza legale gratuita

Io ci sarò. Nasce un'attività legale pro bono per aiutare i lavoratori dello spettacolo. Scopri come fare richiesta se sei in difficlotà.

Sanremo 2021: nessuna squalifica per Fedez e Francesca Michielin

Arrivata la comunicazione da parte della Rai e dalla direzione artistica della kermesse.

ClubHouse cos'è e come si usa la piattaforma social del momento e i vantaggi per chi lavora con la musica

Un nuovo modo di utilizzare i social, solo attraverso l'audio, e creare incontri professionali e discussioni utili.

Sanremo 2021: Amadeus fa un passo oltre e resta. Niente Festival per Matano

Sarà il Cts a decidere sulla presenza o meno di figuranti in sala.

Classifica Spotify Settimana #4: il ciclone Capo Plaza si abbatte sulla chart

La classifica Spotify Top 50 risente dell'arrivo dei brani di Plaza, il nuovo album di Capo Plaza che già ha conquistato le chart Fimi di album e vinili.

Mahmood nel testo del nuovo singolo, "Inuyasha", richiami simbolici e influenze alla cultura giapponese

Il brano uscirà a inizio febbraio, prima sulle piattaforme digitali, poi in radio.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2021

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Seryo: “I giudizi non mi sono mai piaciuti, ma ho imparato a farci l’amore.”

Dopo The Voice France 2017 e X Factor Italia 2019, ecco "Nessun Titolo", il nuovo album di Seryo, nome d'arte di Nicola Cavallaro.

Videointervista a Mario Biondi: “È un disco che aspettavo da tempo...”

Il nuovo album di Mario Biondi Dare si snoda in 16 tracce: 10 brani originali, 2 remix e 4 reinterpretazioni di hits internazionali.

Videointervista a Michele Bravi: “La musica serve a decifrare il dolore, non a guarirlo...”

Il 29 gennaio è il giorno dell'uscita dell'atteso album di Michele Bravi La Geografia del Buio. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista ai The Kolors: “Per noi è più importante la coerenza artistica che avere dischi di platino"

Il 29 gennaio è il giorno dell'uscita del nuovo singolo dei The Kolors Mal di Gola. Ne abbiamo parlato con Stash in una videointervista.

Videointervista a Samuel: “Ho costruito la tracklist di 'Brigatabianca' come fosse un concerto.”

E' uscito il nuovo album di Samuel Brigatabianca,15 tracce in cui l'artista mette in risalto diverse sfaccettature della sua personalità artistica.

MICHELE BRAVI pubblica "LA GEOGRAFIA NEL BUIO", una mappa che, esplorando il dolore, ne rivela i contorni

Venerdì 29 gennaio uscirà finalmente il nuovo album di Michele Bravi, La Geografia del buio. Un disco che ha subito uno slittamento, dalla primavera ad oggi, a causa dell'emergenza sanitaria. Slittamento che, mi permetto di asserire, sarà costato al suo autore e interprete, Michele, non poco.Questo perché La Geografia del buio è un album complesso...

Cecchetto Festival: svelati i nomi dei primi 12 finalisti e il super premio finale

Si avvicinano le finali del Cecchetto Festival, il Festivalweb che designerà la Web Music Star 2021. Svelati i nomi dei primi 12 finalisti e il premio .

Dandy Turner annuncia due star internazionali nel video di "Due cuori a metà"

In arrivo il videoclip ufficiale del primo singolo pubblicato con Visory Records.

Sanremo 2021, il CTS: “Sicuramente si organizzerà all'inizio di marzo”

Fabio Ciciliano, segretario del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), ospite del programma Che giorno è su Rai Radio1, ha parlato di Sanremo 2021.

Salento All Stars: dal 2 febbraio il nuovo album “L’era Del Cigno Bianco”

Il 2 febbraio è il giorno dell'uscita del nuovo album del collettivo Salento All Stars L’era del cigno bianco, progetto prodotto da Gate19 con il sostegno di Puglia Sounds.

Inside The Beat, Outside The Box: la scena rap sostiene il progetto per i giovani di periferia

Inside The Beat, Outside The Box è un progetto ideato dall’associazione 232aps per coinvolgere i ragazzi di periferia attraverso il rap.

Mario Biondi: il racconto del nuovo album “Dare” track by track

Il racconto traccia per traccia del nuovo album di Mario Biondi Dare, 16 tracce, 10 brani originali, 2 remix e 4 reinterpretazioni di pezzi internazionali.

Tormento: in arrivo una storica collezione di album con l'aggiunta di inediti e sorprese

A febbraio Tormento, componente insieme a Big Fish dei Sottotono, renderà disponibili in digitale gli album che hanno segnato la sua storia musicale.

Fiorella Mannoia su Sanremo: "È una macchina enorme, è industria che crea lavoro. Non possiamo essere il fanalino di coda"

Mentre Amadeus conferma che non abbandonerà la kermesse, finalmente un'artista ribadisce l'importanza del Festival.

Francesca Michielin e Fedez: rischio squalifica da Sanremo 2021?

Secondo quanto riportato da Ginger Generation Francesca Michielin e Fedez rischierebbero la squalifica. Scopriamo i motivi e le possibili conseguenze.

Far Finta Di Essere Sani: ospiti della quarta puntata gli Eugenio In Via Di Gioia

Prosegue l'appuntamento settimanale di Far Finta di Essere Sani, il format curato dalla Fondazione Gaber. Ospiti gli Eugenio in Via Di Gioia.

CONSIGLIO DIRETTIVO FIMI: Adottato il protocollo per il Festival di Sanremo

StaGe! e Indies segnalano la situazione drammatica per il settore musica e spettacolo dal vivo

“Edizioni Curci - Una storia italiana da 160 anni” racconta la nostra musica

Soundreef: ammessa in CISAC, Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori

Nasce U.N.A. Unione Nazionale Autori: una casa per tutti gli artisti italiani

Danti e One Fingerz, firmato l'accordo con l'agenzia di management MK3

Io ci sarò, Legal Affairs pro-bono. Consulenza legale gratuita

Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 29 gennaio 2021

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 29 gennaio

TESTO & CONTESTO: gli inediti di AMICI di Maria De Filippi edizione numero 20

Il cast di Sanremo tra nomi noti e campioni di streaming. Ma Ugo li conosce???

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

