Cecchetto Festival: rinviato a maggio a causa dell’emergenza sanitaria

L’emergenza sanitaria colpisce anche il Cecchetto Festival, il Festival Web organizzato dal talent scout (Qui la nostra videointervista).

A causa delle restrizioni la finale è rimandata al prossimo 10 maggio e si terrà presso l’Auditorium di Radio Italia a Milano.

Questo il messaggio postato sui social.

“Per motivi legati a norme e protocolli per la sicurezza anti-covid, in questo periodo non è possibile realizzare con la dovuta serenità il nostro Festival (starete sicuramente leggendo delle restrizioni e delle regole ferree che hanno imposto anche al Festival di Sanremo).

La salute è naturalmente anche la nostra priorità. La situazione attuale ci impedisce di garantire la corretta realizzazione in sicurezza del nostro progetto.

La soluzione discussa con il nostro covid-manager è quella di spostare il nostro Festival a maggio. Sicuramente il periodo sarà migliore anche dal punto di vista sanitario (speriamo tutti anche nel vaccino!) Questo tempo lo impiegheremo per aumentare la notorietà del Festival e degli Artisti che vi partecipano.

Ps. Il premio non cambia

I selezionati rimarranno candidati al Festival.”