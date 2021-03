Caro Amadeus,

ho volutamente aspettato 48 ore prima di scriverti una mia riflessione sul Festival di Sanremo appena terminato.

Anche quest’anno, e nonostante le difficoltà che tutti conosciamo, ho seguito il Festival come inviato e devo dire che in una settimana nella Città dei Fiori ho potuto riflettere e pensare anche a questi ultimi 12 mesi così tremendi.

Sono arrivato a Sanremo domenica 28 febbraio e come di consueto ho fatto un giretto in centro fino a raggiungere il Teatro Ariston, luogo che considero come un vero e proprio tempio.

Non sapevo cosa aspettarmi, ma non immaginavo la sensazione di vuoto che avrei provato… la presa di coscienza di quanto questo Festival è in realtà differente.

Durante la tua prima conferenza stampa di lunedì 1 marzo ho letto nei tuoi occhi e in quelli di Fiorello quell’entusiasmo tipico di chi sta realizzando un sogno.

Caro Amadeus, sembrava davvero un miraggio, ma il Festival di Sanremo 2021 si è svolto seppur in un’atmosfera irreale. Lo hai detto più volte, sarebbe stato più facile rinunciare, ma tu ci hai sempre creduto. Ti sei battuto, sei stato pesantemente criticato, ma tu hai risposto sempre con i fatti e con un invidiabile sorriso.

Dopo le prime serate nessuno si è soffermato sulla qualità della musica che hai scelto, ma si è cercato di denigrare il tuo lavoro con polemiche sterili attaccandosi agli ascolti in calo e pontificando su ogni argomento possibile.

Il Festival di Sanremo è terminato ogni sera tardi, troppo tardi, ma tutti ne eravamo ben consapevoli.

Capisco perfettamente le problematiche che ciò può provocare, ma da mesi e mesi ci si lamenta del fatto che non si può lavorare. Una volta che ci viene data la possibilità ci lamentiamo perché dobbiamo impegnarci troppo? Anche se con questa affermazione attirerò le critiche di molti colleghi io mi sento di appoggiarti.

Caro Amadeus, con il tuo entusiasmo sei riuscito a coinvolgere chi ha seguito le 5 serate con il cuore, senza badare troppo alle polemiche e… all’orologio.

Nessuno ha posto abbastanza attenzione al fatto che, grazie al tuo lavoro, la musica ha potuto, anche se solo parzialmente, ripartire. Certo, non è la ripartenza che ti auspicavi e che tutti vorremmo, ma bisogna pur partire da qualche parte.

Hai celebrato il Made in Italy portando sul palco Laura Pausini, Il Volo e altri grandi artisti ambasciatori del nostro paese nel mondo. Sei riuscito a far convivere nello stesso spettacolo Achille Lauro e Gigliola Cinquetti, Giovanna Botteri e Serena Rossi e in gara Orietta Berti e Fulminacci, gli Extraliscio e i Maneskin.

Caro Amadeus, se chi ti critica per partito preso avesse lo sguardo attento ai dati e ai fatti dovrebbe soltanto togliersi il cappello, guardarti negli occhi e dirti grazie.

Anche gli investitori pubblicitari hanno fortemente creduto in te, tanto che i ricavi sono saliti rispetto allo scorso anno in un periodo televisivamente più difficile e senza un palco esterno brandizzato, mentre i costi sono calati di oltre il 5% nonostante la grande spesa per tamponi, protocolli sanitari, sanificazioni, ecc.

E poi caro Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2021, parliamo di musica. Ti confesso che dopo l’ascolto in anteprima in Rai ero veramente entusiasta delle tue scelte. Le prime esibizioni dal vivo, poi, mi hanno parzialmente fatto ricredere su alcuni artisti, ma in un momento come questo, con artisti che non si esibiscono dal vivo da più di un anno, è normale non rendere al meglio e non farlo dalla prima esibizione. Non possiamo poi non tener conto dell’assenza del pubblico poi…

Il livello musicale a mio avviso è stato comunque altissimo e le classifiche parlano chiaro.

Caro Amadeus, io ho un ricordo personale legato a Sanremo 2000. Ero al mio secondo Festival di Sanremo da inviato e tu, conduttore di Domenica In, presentasti la puntata speciale dedicata al Festival del programma.

Ricordo le tue parole. “Dopo tanti anni le canzoni piacciono! Le radio stanno tornando a suonare le canzoni del Festival!”

Una considerazione vera, considerando che le 4 edizioni precedenti non avevano portato risultati memorabili nemmeno nelle classifiche di vendita.

Oggi la situazione è ben differente, ma nessuno lo sottolinea. Nella giornata di domenica 7 marzo la classifica giornaliera Spotify vede nelle prime 20 posizioni 20 brani provenienti dal Festival! Un risultato davvero eccellente e un en plain inaspettato.

La classifica Viral della settimana, invece, vede 5 brani della sezione Nuove Proposte del Festival nelle prime 5 posizioni.

Io credo che questi primi dati parlino da soli e non abbiano bisogno di troppi commenti. Proprio per questo mi chiedo perché nessuno ne parla? Semplicemente perché è sempre più facile denigrare che congratularsi con qualcuno per un risultato.

Chiudo questa lettera aperta semplicemente ringraziandoti, Perché per me questo è stato il 22esimo Festival di Sanremo in Riviera come inviato accreditato dalla Rai, pertanto ho visto direzioni artistiche differenti, approcci musicali anche discutibili, sorrisi finti e critiche sterili. Nel tuo ho visto entusiasmo, ho ascoltato musica e riconosciuto l’amicizia, quella vera, nella complicità con Fiorello.

Non amo parlare e scrivere in prima persona, ma ci tenevo a questo mio grazie personale. Grazie per aver creato uno spettacolo degno di questo nome in un momento difficile. Uno show mai inopportuno e sempre elegante ma anche divertente.

Grazie per aver affrontato in prima persona tutte le critiche e le criticità e per esserti fatto scudo davanti alle troppe cattiverie ricevute. Ed Ora… il Festival è finito… evviva il Festival!

BUONA MUSICA!

Simone Zani

Caporedattore di All Music Italia