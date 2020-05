Caffellatte: Carta Stagnola è il nuovo singolo che parla di depressione

Caffellatte Carta stagnola. E’ il uscito il 28 aprile il nuovo singolo della cantautrice, Carta Stagnola. Un brano dal sound completamente diverso rispetto ai precedenti.

Se nelle canzoni passate il sunto costante all’interno era l’attrito tra il synthpop e la componente testuale, in questo caso la partita si gioca su un piano differente: l’attrito tra l’universo della trap, del vocoder e del tune, posto a confronto con un brano ed un testo pregni di sensazioni estremamente intime.

Carta Stagnola tratta un argomento spinoso e complesso: la depressione e, nello specifico il Disturbo del Comportamento Alimentare (DCA), di cui la cantautrice ha sofferto per diversi anni.

L’obbiettivo di Caffellatte era quello di porre una lente d’ingrandimento a riguardo e farlo con delicatezza, senza cadere nella banalità, raccontando delle sensazioni a pelle di uno stato mentale su cui purtroppo non si pone abbastanza attenzione.

Ogni “tu” presente nel brano è rivolto a se stessa, ogni freccia dolorosa è una spina nel fianco che, con il tempo, ha ferito e ha permesso alle stesse ferite di rimarginarsi. Il brano chiude con la controparte ammalata in stato di sottomissione, “lasciata morire” appunto.

Caffellatte ha scritto un lungo messaggio dove si mette a nudo e racconta di cosa parla la canzone partendo proprio dalla sua esperienza personale:

“Ma chi ero? Chi sono stata? Quante volte ho pensato di non farcela, di non essere abbastanza magra, abbastanza intelligente, abbastanza sveglia, quante decine di volte mi sono auto-sabotata?

Quante decine di volte ho preferito letto e film al mondo reale? Gli anni dell’università, il liceo, l’adolescenza sono un buco nero, la mia fobia, quella di risentirmi così, sola, non compresa da me in primis e di conseguenza dagli altri.

Ho capito che per essere amati bisogna essere innamorati di ogni briciola di ogni parte di ogni imperfezione di sé, il che è quasi impensabile a 18 anni.

Ed io proprio a 18 anni non mangiavo, pesavo 40 kg scarsi e soffrivo di una forte depressione…dovrei vergognarmene o nasconderlo? Nossignori.

Io sono sopravvissuta a me stessa, anche quando non mi conoscevo affatto, ed oggi ho avuto bisogno di togliere di mezzo e solo in parte i miei synth e il mio pop per un po’ di parole che appartengono ad una piccola Giorgia che aveva paura del mondo e di se stessa.

Ecco cosa ho scritto amici, si chiama Carta Stagnola, e tra non molto sarà vostra”

CAFFELLATTE CARTA STAGNOLA AUDIO

Sconosciuti in un letto

non so più parlare

come su un ring mi hai mandata a morire

sento dal silenzio

quanto serve la tua voce

il sabato il lunedì il mio costante malumore

Sconosciuta a me stessa

non so più pensare

non salgo sul ring io non so più soffrire

me ne accorgo del presente quanto resto sottovoce

resto io – la claustrofobia

solo paura di morire

Ho conservato un ricordo

nella carta stagnola

tra i libri di scuola

vorrei scheggiarti il sorriso

un ghigno non rido

ti lego al dito

sei fragile

ti uccido

Ho conservato un ricordo

nella carta stagnola

tra i libri di scuola

sconosciuti in un letto

una prigione

bi-locali sotto un tetto

religione

questo schifo di lenzuola

e l’ipocondira

di un giorno che poi resto mia

Senti questi pavimenti distorti

maledette notti

Non ti scansi tra le mani,

I panni sporchi

i dischi rotti

Tutti quei cazzo di cerotti

C’è differenza tra

La sera e la mattina

Tra l’amaro e l’amarsi

di qualche giorno prima

la colazione dell’alba

e le dieci di rientro in cucina

Fumo stanca una bugia e l’apatia

L’afonia – dei miei giorni muti

o mio dio ho un’amnesia

Incastrata tra i denti una bugia

commiserare la mia soglia del dolore

Io non provo più piacere

Non provo più piacere

Nel vederti

Nel vedermi stare male

Ho conservato un ricordo

Nella carta stagnola

Tra i libri di scuola

Vorrei scheggiarti il sorriso

Un ghigno non rido

Ti lego al dito

Sei fragile

Ti uccido

Ho conservato un ricordo

Nella carta stagnola

Tra i libri di scuola

Vorrei scheggiarti il sorriso

Un ghigno non rido

Ti lego al dito

Sei fragile

Ti uccido

Sconosciuti per sempre

Non so che pensare

Come su un ring

mi hai lasciata morire