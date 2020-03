Buon Compleanno Liga: il 13 marzo il rocker di Correggio compie 60 anni

Buon Compleanno Liga! Il 13 marzo Luciano Ligabue compirà 60 anni di cui 30 di una carriera straordinaria e ricca di soddisfazioni personali e musicali.

Il rocker di Correggio festeggerà prima con Europe 2020, il tour europeo in partenza ad aprile e poi con il live 30 Anni in un giorno, un evento che si terrà il 12 settembre alla RCF Arena di Reggio Emilia che è già sold out. Sono, infatti, esauriti i 100’000 biglietti messi a disposizione (Ne abbiamo parlato Qui).

BUON COMPLEANNO LIGA

Una carriera ricca di traguardi, nella quale Ligabue mai si è seduto e ha sperimentato diverse forme d’arte.

Dopo l’esordio discografico con l’album omonimo, il grande successo è arrivato nel 1995 con Buon Compleanno Elvis, bissato dalla raccolta live Su e giù da un palco, l’unico disco dal vivo che in Italia ha superato il milione di copie vendute.

Una carriera nella quale non si può non citare l’impegno concreto con i brani Il Mio Nome è Mai Più, Domani 21/04/09 e A Muso Duro e le collaborazioni con Elisa o Fiorella Mannoia.

Con un occhio sempre aperto sulla realtà e una passione mai sopita per il cinema che ha lo ha portato a dirigere il film cult Radiofreccia a cui sono seguiti Da Zero a Dieci e Made in Italy.

Senza dimenticare i concerti con un particolare amore per San Siro, l’Arena di Verona e Campovolo, dove l’ultima volta si è esibito nel 2015 davanti a 151.395 spettatori.

LIGABUE – EUROPE 2020

Prima di 30 Anni in un Giorno, Ligabue partirà per un Tour Europeo composto da 8 date live. Precedentemente previsto per aprile, è stato rinviato a maggio. Ecco le nuove date:

16 maggio 2021 al LKA Longhorn di Stoccarda (recupero del 7 maggio 2020)

18 maggio 2021 alla Muffathalle di Monaco di Baviera (recupero del 5 maggio 2020)

21 maggio 2021 allo Shepherd’s Bush Empire di Londra (recupero del 26 aprile 2020)

23 maggio 2021 alla Melkweg di Amsterdam (recupero del 23 aprile 2020)

26 maggio 2021 al Cirque Royal di Bruxelles (recupero del 1 maggio 2020)

27 maggio 2021 al Bataclan di Parigi (recupero del 28 aprile 2020)

29 maggio 2021 al Razzmatazz di Barcellona (recupero del 9 maggio 2020)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Inoltre il 19 luglio Ligabue si esibirà a Locarno sul palco dell’ambito Moon & Stars Festival 2020.

Foto di Ray Tarantino