Il 12 febbraio uscirà Ruggine, il nuovo singolo della band siciliana Frijda. Il videoclip, diretto da Simona Brancè è in anteprima su All Music Italia.

Oggi, 10 febbraio, la stampa ha ascoltato in anteprima i brani del Festival di Sanremo 2021. Ecco le nostre valutazioni..

La lista è ancora in definizione e verrà comunicata la prossima settimana dal direttore artistico della kermesse.

Il brano, prodotto da Molla, segna il ritorno con una nuova identità e un nuovo sound per il cantautore.

Contemporaneamente nasce anche una playlist Spotify in cui ascoltare i brani degli artisti che parteciperanno al format.

Il Festival di Sanremo 2021 ha preso il via con la consueta conferenza stampa. Ecco le curiosità, le novità sugli ospiti, le giurie, ecc.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.