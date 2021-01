Sarà disponibile dal 15 gennaio il nuovo singolo di Brusco Isola di Plastica. Il brano, prodotto da Mitraglia Rec. e distribuito da Sony Music, è il primo estratto dal nuovo album che ospiterà diversi Big Italiani e la cui uscita è prevista per la primavera 2021.

Un album di Brusco manca da tempo. L’ultimo, infatti, risale al 2017, anno in cui pubblicò Guacamole, preceduto dal singolo Una bella giornata come oggi.

Negli ultimi due anni, invece, il cantautore romano ha pubblicato una serie di singoli. Tra questi Grazie Daniè, dedica a Daniele De Rossi in occasione del suo addio al calcio giocato, No Charme con Puritano, alcune tracce più riflessive come Volevo un Ponte (ne abbiamo parlato Qui) e le collaborazioni con Entics (Rub-a-trap) e Sud sound system (Dancehall saga).

“Da Gennaio 2021 inizia un nuovo capitolo della mia vita e della mia storia musicale! Quindi ci tenevo ad archiviare questo anno di m…. con un regalo. Tanti auguri a tutti.”

Queste le parole di Brusco postate su Instagram dopo un concerto acustico trasmesso dai suoi canali social.

BRUSCO ISOLA DI PLASTICA

Il nuovo singolo di Brusco Isola di Plastica racconta una storia davvero speciale.

Solo in due sono sopravvissuti allo scioglimento dei ghiacci e alle catastrofi dovute all’inquinamento. Lui e Lei, alla deriva su una zattera fatta di rifiuti, un’isola di plastica.

Brusco canta un inno alla natura, una poesia che gonfia il cuore e ti fa innamorare ancora una volta della sua voce.