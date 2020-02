Brunori Sas: modifiche al calendario del tour 2020. Ecco le nuove date

Brunori Sas Tour 2020. Date le recenti disposizioni governative, Vivo Concerti comunica che il tour di Brunori Sas subirà alcune modifiche di calendario.

Per le date posticipate i biglietti già acquistati rimangono validi. Cancellata invece la data zero di Vigevano. Tutte le info per rimborso le potete trovare qui.

BrunoRi Sas Tour 2020

Di seguito il calendario aggiornato completo:

Sabato 29 febbraio 2020 || DATA ZERO – Vigevano (PV) @ PalaSport – CANCELLATA

Sabato 21 marzo 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Martedì 24 marzo 2020 || Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 27 marzo 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 28 marzo 2020 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Venerdì 3 aprile 2020 || Bari @ PalaFlorio

Domenica 5 aprile 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Martedì 7 aprile 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena – POSTICIPATA

Mercoledì 15 aprile 2020 || Torino @ Pala Alpitour – POSTICIPATA

Venerdì 17 aprile 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum SOLD OUT – POSTICIPATA

Domenica 19 aprile 2020 || Jesolo (VE) @ PalaInvent – POSTICIPATA

Giovedi 25 giugno 2020 || Milano @ Milano Summer Festival

Lunedi 13 luglio 2020 || Roma @ Rock in Roma – Cavea Auditorium

Domenica 26 luglio 2020 || Lucca @ Lucca Summer Festival

RTL 102.5 è la radio ufficiale del Brunori Sas Tour 2020.