Piazza è il nuovo singolo di Brividee, uscito per Factory Flaws / Peer Music Italy.

Piazza è il nuovo brano di Brividee, una traccia dal forte carattere personale. In questo brano l’artista trasporta l’ascoltatore nella sua realtà, ripercorrendo gli amori, le delusioni e le serate con gli amici per superarle. Piazza è un racconto moderno delle disillusioni giovanili, accompagnato da una produzione che unisce sonorità hip hop e alternative.

Brividee, il cui vero nome è Vittorio Motto, è un giovanissimo artista monzese che nasce come artista soundcloud per esordire al MI AMI senza avere all’attivo nemmeno un brano ufficiale.

Brividee rientra a far parte, per età, estro creativo e attitudine, nella fortunata generazione artistica under 20 che, grazie a nomi come Psicologi, Ariete, Bnkr44 sta lasciando una fresca impronta nella scena e nell’immaginario musicale degli ultimi anni.

Dagli amori finiti male alla noia di giorni sempre uguali, Brividee ha la capacità di raccontare l’ordinario trasformandolo in straordinario.

BRIVIDEE

Brividee fa parte del roster di Factory Flaws, una digital boutique label, management company e publishing nata nel 2016, specializzata nella promozione e distribuzione di artisti italiani con sonorità indirizzate ad un pubblico internazionale.

Con uno sguardo rivolto al mondo della moda e della cultura a 360 gradi, fieramente gender balanced e sostenitrice delle diversità espresse da ciascuno dei propri artisti, fin dagli esordi è riuscita a farsi notare dalle più influenti testate web e tastemaker internazionali.

In poco più di 4 anni e con un roster selezionatissimo ha macinato più di 10 Milioni di streaming, scalando le playlist mondiali di Spotify e contribuito a far partecipare i propri artisti ai festival internazionali più importanti degli ultimi tempi, fra cui SXSW, Primavera Sound, The Great Escape e Eurosonic. Tra gli artisti del roster HÅN, Giungla, Lucia Manca, Tauma, ALBRT e Iside.