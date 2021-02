Si chiude per Briga, con l’uscita di Andromeda e Alcune sere, un percorso inedito che ha preso il via la scorsa primavera con la pubblicazione di numerosi singoli per festeggiare idealmente i primi 10 anni di carriera.

In 12 mesi l’artista ha permesso al pubblico di riscoprire alcuni pezzi del suo repertorio non troppo noti, ma che descrivono bene il suo percorso musicale.

Gli ultimi due brani sono Andromeda feat. Gemello e Alcune Sere, pubblicati da Honiro Label. E non manca una collaborazione inaspettata…

BRIGA ANDROMEDA FEAT. GEMELLO E ALCUNE SERE

“Andromeda è un brano del 2012 incluso nello street-album ‘Alcune Sere’, il primo disco di Briga prodotto da Honiro Label. Per i miei 10 anni di carriera, Briga ho voluto riprendere questo brano dandogli però una nuova vita. Il pezzo è stato rallentato di qualche bpm per favorirne l’atmosfera poetica e la base è stata totalmente stravolta. Il piano è stato ideato e suonato da Giordana Angi e la parte ritmica ed elettronica è stata composta dal producer Murcielago. Oltre alla voce di Gemello sulla seconda strofa, si può notare, rispetto alla versione originale, un ritornello molto più melodico sostenuto da una voce femminile.”