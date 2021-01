Bongi: fuori il singolo “Verde”, nuovo esempio di crossover pop

E’ uscito per Costello’s Records Verde, il nuovo singolo del musicista e cantautore Bongi, il cui vero nome è Alessio Buongiorno. Il brano arriva dopo i buoni riscontri ricevuti dal precedente Solo Dalla Testa, uscito lo scorso 13 novembre.

Con questi due brani l’artista prosegue nel suo percorso, tracciando il giusto connubio tra contaminazione e identità e dando prova del suo talento nel creare un sound eclettico e variopinto, che lui stesso definisce crossover pop.

Dentro le sue composizioni si può trovare un melting pot creativo, in cui si avverte tutta la sua sensibilità di musicista, compositore e scrittore.

“Parlare di questa canzone è veramente difficile, anche se poi parlare di te è stato così facile. Tutto il contrario di tutto. Ti potevo avere di giorno, di notte, poi di colpo mi è rimasta solo una voce la mattina, in mezzo alla gente.”

Queste le parole di Bongi per descrivere il nuovo singolo. L’artista ha le idee chiare anche per quanto riguarda il suo percorso musicale.

“Credo nella profondità, in qualcosa che esplode di nascosto, mentre fuori è tutto a posto, lineare. Porto in musica quello che ci lasciano gli altri, quello che pensiamo di vedere, quello che ti è piaciuto, quello che non hai sopportato. Mi piace la contaminazione tra generi, le cose con identità, le cose con originalità. Ho trovato un mio modo, lo chiamo crossover pop. Scrivo, produco, suono la tastiera. Nonostante tutto mi piacciono le canzoni. Ho un moog bianco, no pregiudizi. Cambio con il tempo, come cambia quello che mi sta attorno, e mi piace.”

BONGI VERDE – TESTO

Testo e musica di Alessio Buongiorno

Prodotto da BONGI

Mix e master: Frankindeed

ho una canzone eccezionale

ma a te la musica non basta

sei

la leggerezza in un castello

finita a caso dentro un libro, dai lo leggo

e mi hai lasciato con la copertina

sembri un vinile raro di altri tempi

io invece ho il vizio di volere tutto,

e tu sei tutto il contrario di tutto, sei

sei lʼinnocenza che strappa le ossa

sei la cultura nata popolare

la principessa con la tuta kappa

un party techno dentro alla balera

nella mia testa stai ancora gridando

chissà i vicini come il pezzo di salmo

e la mattina è un traffico di occhi

cammino a luci spente

con il tuo nome scritto sulla verde

intorno chiudono le porte

tu aprivi le tue gambe

sono in ritardo solo per starti distante

gigante rossa

non vedo niente

solo il tuo nome scritto sulla verde

se nello spazio chiudono le porte

respiro la tua pelle

sono qui fuori solo per starti distante

ho una canzone eccezionale

ma la mia musica ti stanca

lo devo dire sei più bella

quando cʼè nebbia cadi nuda sulla bocca

ti vedo nelle mie radici

me le ricordi solo dal tuo sguardo

con quellʼaccento pieno di cornici

che faccio a gara sempre per riempirle

nella mia testa ti vedo gridare

ho chiuso i vetri, non ti preoccupare

e la mattina è un traffico di occhi

cammino a luci spente

con il tuo nome scritto sulla verde

intorno chiudono le porte

tu aprivi le tue gambe

sono in ritardo solo per starti distante

gigante rossa

non vedo niente

che poi il tuo nome scritto sulla verde

se nello spazio chiudono le porte

respiro la tua pelle

sono qui fuori solo per starti distante

è un traffico di occhi

cammino a luci spente

con il tuo nome scritto sulla verde

intorno chiudono le porte

tu aprivi le tue gambe

sono in ritardo solo per starti distante

gigante rossa

non vedo niente

solo il tuo nome scritto sulla verde

se nello spazio chiudono le porte

respiro la tua pelle

sono qui fuori solo per starti distante

Foto di Imnotfah