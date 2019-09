Nei giorni scorsi All Music Italia ha rivelato i risultati di quello che i nostri lettori hanno decretato il tormentone dell’estate 2019 (Qui l’articolo). A sorpresa ha sbaragliato la concorrenza il brano dei Blonde Brothers Diluire l’estate, che ora viene lanciato in un’inedita versione remix curata dai Dj Cerri & Francis.

Per i fratelli Baù si tratta di un riconoscimento importante, frutto di anni di lavoro e costanza, che nel tempo li ha portati anche in tv ottenendo il secondo posto nel talent The Winner Is (Qui la nostra videointervista realizzata lo scorso anno).

BLONDE BROTHERS – DILUIRE L’ESTATE REMIX

Come racconta il brano (il cui video è stato presentato Qui in anteprima su All Music Italia) l’estate non dovrebbe finire mai e questo è l’intento della nuova versione del singolo realizzata dai Dj Cerri & Francis.

Antonello Cerri, dj professionista dai primi anni 90, ha lavorato nei più importanti club del Veneto e collaborato con il Club Republic di Salisburgo. Ne sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di produttore e remixer discografico. Attualmente gestisce Cult Note, label indipendente che negli anni ha prodotto numerose hits dance.

Francis DeeJay è un collaboratore storico delle più importanti emittenti radiofoniche del triveneto con i suoi progtammi mixati. Nella sua carriera conta produzioni e remix, tra cui il progetto X-Static che gli ha donato visibilità internazionale.

Attualmente i Blonde Brothers sono impegnati con numerosi show live, ma non dimenticano la lavorazione del nuovo disco. I fratelli originari dell’Altipiano di Asiago sono in studio sotto la sapiente ala protettrice di Alberto Rapetti.

Foto dai Social dei Blonde Brothers