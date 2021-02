Blind pronto a tornare... nel nuovo singolo Gué Pequeno e Nicola Siciliano

Blind nuovo singolo. Dopo il successo riscosso nell’ultima edizione di X Factor Blind sta per tornare con un nuovo singolo e non sarà da solo.

Il giovane rapper della squadra di Emma Marrone è sicuramente l’artista di maggior successo tra quelli che hanno partecipato ad X Factor 2020. Il suo singolo, Cuore nero, ha ottenuto la certificazione disco di platino per le oltre 70.000 unità raggiunte. Ma ora è tempo di nuova musica…

Nei prossimi giorni Blind svelerà data di uscita e titolo di questo nuovo brano che, molto probabilmente, potrebbe arrivare negli store digitali il 26 febbraio. Ecco come l’artista ha annunciato il suo singolo e il nome dei due colleghi che saranno al suo fianco ovvero Nicola Siciliano e Gué Pequeno.

“Sono stato in silenzio per un po’, ma sto per tornare. Il singolo è pronto e non sarò da solo. Ci saranno due sorprese

Ancora un po’ di pazienza.

Ha solo 18 anni, ma è già una stella nel panorama partenopeo. Il primo feat. del nuovo singolo è Nicola Siciliano

Volete il secondo? 2000 commenti qui sotto e ve lo dico

Sono cresciuto con le sue canzoni e ho sempre sognato di poter collaborare con lui in futuro. Quel giorno è arrivato. Il secondo feat. è Gué Pequeno