Blanco Paraocchi testo a base di inquietudine per il nuovo singolo del giovane artista in uscita il 26 febbraio per Island Records / Universal Music Italia). La produzione è curata dal fido Michelangelo insieme a d.whale.

Il brano arriva dopo l’ottimo riscontro di La Canzone Nostra, pezzo in cui il talentuoso Blanco è stato ospite del producer Mace e di Salmo. Un brano, appena certificato disco di platino, che da alcune settimane guida le charts Fimi dei singoli e la Top 50 e la Top Viral di Spotify, oltre a mantenersi nella Top Ten della classifica radio.

Come accaduto nei singoli precedenti, Paraocchi riprende la narrazione sanguigna del suo mondo: dell’euforia, dell’inquietudine, dell’esuberanza che Blanco comunica con tutta la sua intensità attraverso la musica.

Una dimensione caotica che trova un suo ordine nella voce e nella capacità del giovanissimo artista di esprimersi attraverso linee melodiche che hanno una forte identità e le immagini pungenti suscitate dalle liriche.

Blanco prosegue così il suo percorso musicale. L’artista è tra i 12 italiani selezionati per Radar Italia, il programma globale di Spotify (per la prima volta in Italia) nato per supportare migliori talenti della scena musicale emergente del nostro Paese.

BLANCO PARAOCCHI – IL TESTO

Il testo del nuovo singolo di Blanco Paraocchi sarà pubblicato il 26 febbraio.