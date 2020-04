Biondo Daniel Cosmic dissing. Scoppia la guerra a suon di dissing tra due giovani artisti italiani, Biondo e Daniel Cosmic.

Tutto ha inizio cinque giorni fa quando Daniel dissa Diego Lazzari e la crew romana (ma di base a Milano) dei Q4 con un freestyle a mezzo Instagram…

“Puoi solo farmi storie per dissarmi bro

se ti chiediamo se è per soldi dici mai no

dalle stelle alle stalle è la fine che hai fatto

sei solo un tik toker che si crede Narcos

tu e la tua squadra dei Qculo vi tengo in mano

che se voglio ce ne ho quattro sul mio divano

la tua fortuna è solo quella di starmi lontano

fammi un tik tok mentre piangi tanto è abituato

la mia gente vuole che continuo

fatti una tanc che arrivo

io credo di essere il primo

a spaccare da casa e dal vivo

le freccette che prima lanciavi

no, non ci ha creduto nessuno

le freccette che prima lanciavi

si, ti sono rientrate nel cxxo

per fare successo non devi campare

su gente e poi dirle ti amo

ho paura che adesso tu pianga

che corri da mamma mi sono rottaro

la tua tipa frà adesso me quiere

se io arrivo mi offrite da bere

se avrò una bambina carina

da padre sicuro la chiamerò Lele”

Tancredi Galli della crew ha risposto sui social affermando: “Raga non è possibile che mi sveglio e devo trovà ste cose. A parte che fai ridere Daniel Coso. E poi, e poi dai, è più forte Roberto Magro di te. Robi ti amo.” il tutto accompagnato con una foto di Daniel Cosmic accompagnato da un pagliaccio e dalla dicitura “Cucciolo, non facevi più numeri?“.

Biondo Daniel Cosmic dissing: L’intervento di Biondo

A questo punto Biondo, che spesso registra video Tik Tok con gli amici Q4 ha quindi deciso di rispondere a Daniel con un freestyle proprio su Tik Tok.

Questo il freestyle di Biondo che cita anche la sua ex, Emma Muscat, e Astol artista con cui Daniel ha realizzato i suoi pezzi di maggior successo su Spotify…

“Ho sentito il tuo diss, peccato che non valga un caxxo

sciacquati la bocca se parli del nostro viaggio

tu e la tua gang di scimmie sembrate a corto di clap bro

meglio fare i tiktok che fare un pezzo con Astol

So che la mia ex ti piace

che le mandi cose in direct

non ti posso biasimare

mi hanno detto mica male

questo qui ti vuol copiare

bella l’esperienza al talent

sei durato due puntate.”

Daniel Cosmic la risposta…

La risposta di Daniel Cosmic non ha tardato ad arrivare a mezzo Instagram con un freestyle in dialetto napoletano tirando il ballo Amici, a cui entrambi hanno partecipato (Biondo arrivando al serale, Daniel uscendo al pomeridiano). Ecco la traduzione:

“Questo è un altro scemo che vuole dissarmi

ti rappo in dialetto così scappi da me

dove sono le tue palle, non le hai fraté

forse adesso capisco perché Emma è una ex

ti rappo in italiano così ti metto apposto

solo con due puntate tu mi hai detto sei un mostro

sono l’unico figo che si merita il posto

tu hai fatto il serale e vince il moro sul biondo



Finisci fare il lecchino tu rompi le palle

perché non sei nessuno

finisci di fare il lecchino ti sporchi la bocca del loro Qculo

si non ti atteggiare papi tu non sei un boss

figurati se il tuo freestyle lo metti su Tik Tok



Dai prova a cantare se non riesci riprova

tu che vai al serale e non azzecchi una nota

abbiamo fatto un live si ma urlavano a me

andavi tu sul palco e adesso questo chi é?!

prova a ragionare e inventati un’altra cosa

ho sentito la tua ex ed era tanto nervosa

non me ne frega un cazzo quindi prendi e vai via

che la prima che ti prende per il cxxo è Maria“

Il secondo round…

La contro risposta di Biondo è arrivata presto tramite dando via ad un dissing che, al momento, sembra non aver fine…

“Non sei niente di che, cheap, tutto qua? Sembri la mia brutta copia di due anni fa. Quando ho cantato un tuo pezzo ti sei sentito una star. Belle strofe, bello il ritmo, mi hai copiato la track. Ho sentito le tue barre e sono ancora in chill. La metto su TikTok per non sporcare IG. Vuoi fare Bag Bunny e pensi che sia un film, torna sulla terra tu e il tuo amico non avete skills. Ho fatto cose, ho fatto dischi d’oro. Tu e la tua roba da Zecchino d’Oro. Non la scrivo nemmeno, te la rappo al volo. Con la mia ex è stato bello ma sto meglio solo. Non fai pop, né r’n’b, non sai fare rap. Tingiti di biondo in un secondo e poi sei uguale a me. Stai abbassando il livello ma non stai alzando il cash. Se hai firmato qualche deal, ora è la tua dead. Non parlare di Maria, non sai cosa rischi, probabilmente non sa neanche che esisti sei troppo scarso frate è inutile che insisti sei durato una giornata e mezzo e hai preso solo fischi“

Nelle giornata di Pasquetta è arrivata una nuova risposta da Daniel, sempre usando il rap ma cadendo questa volta anche nello stereotipo dell’insulto sulla sessualità che, a dirla tutta, è roba superata ormai in qualsiasi forma di rap…

“Pensi che imiti te quando mi sento Goddamn

tu sei una pussy no man

ecco perché pensi a me

mami non scrivermi più

con me tu fai più views

ho saputo che i tuoi pezzi non li hai mai scritti tu

mami tu parli e non sai

tu tu suola delle nike



Io scuola che non hai

che ti insegna il freestyle

ok ma che vuoi che tira

tu non c’hai na lira

che adesso mi guardi come una bambina

che spesso me mira fai la finta diva

che dopo sto pezzo ti chiudi in cantina



Ma mami tanto lo so che sei bravo

stavi così bene al divano

se ti togliessi dal caxxo faresti un piacere un po’ al genere umano

mi hai sempre amato lo so di musica sai si la do

non sai che genere faccio

lo so che ti piace fra il mio reggaeton



Mami un secondo che quando parto non mollo

tu dimmi se poi ti affondo

fra quanto valga il tuo mondo

si ma fra dammi un secondo

che lui cammina io corro

che il vincitore qua è Cosmic e quello inutile è Biondo“

L’intervento di Astol

A questo punto Astol, tirato più volte in ballo da Biondo, ha deciso di dire la sua su Instagram, non in musica, ma semplicemente scrivendo e invitando Biondo ad un vero e proprio confronto tra loro in freestyle…