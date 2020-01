Biagio Antonacci torna in radio con il nuovo singolo Ti saprò aspettare

Biagio Antonacci annuncia l’uscita in radio del nuovo singolo.

Arriverà nel radio date del 24 gennaio Ti saprò aspettare, nuovo singolo estratto da Chiaramente Visibili dallo Spazio, l’ultimo progetto discografico di Biagio Antonacci pubblicato il 29 novembre 2019 (vedi qui la video intervista).

Si tratta del secondo singolo estratto dall’album, dopo l’apripista Ci siamo capiti male uscito il 13 novembre.

Ti saprò aspettare è un’intesa ballad scritta testo e musica da Biagio Antonacci. Uno sguardo sulle relazioni attraverso una lente d’osservazione profondamente umana e meravigliosamente imperfetta.

Per presentare Chiaramente Visibili dallo Spazio​, Biagio Antonacci ha già annunciato una serie di live che si terranno al Teatro Carcano di Milano. Le date, 10 in tutto, sono state fissate a partire dal 29 settembre all’11 ottobre 2020.

In questo modo l’artista potrà esibirsi unicamente con gli strumenti musicali con i quali, durante la sua carriera di autore ed interprete, ha scritto i suoi più grandi successi. Lascerà quindi spazio ad atmosfere intime così che il pubblico possa apprezzare le canzoni più note così come sono nate e concepite in fase di composizione.

