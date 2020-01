Benedetta Tirri debutta con il singolo “Ora silenzio”, dedicato al nonno

Oggi vi parliamo di Ora silenzio, primo singolo di una giovane e talentuosa artista autodidatta, Benedetta Tirri, disponibile nelle piattaforme digitali a partire dal 14 gennaio.

La giovane artista ha attinto ai suoi sentimenti più intimi, per la precisione al dolore per la morte del nonno che lei definisce “meglio di un padre”, per comporre questo brano.

Ora Silenzio segna un nuovo inizio, la nascita musicale di Benedetta, ragazza che si è già fatta conoscere sui social per le sue cover al pianoforte realizzate ad orecchio.

Il brano è stato scritto da Benedetta Tirri in una serata insonne. Il testo parla di una mancanza, di un ricordo, del vuoto che si crea quando qualcuno amato viene a mancare.

Francesco Scauzillo Producer – Arranger si è occupato della produzione.

Conosciamo meglio Benedetta Tirri

Benedetta Tirri ha 21 anni e vive ad Avellino.

Fin da piccola coltiva la passione per la musica pur non avendo avuto la possibilità di studiare nessuno strumento musicale. Questo non la ferma dal provarci da sola e, fin dall’età di 6 anni, prova a suonare con una piccola tastiera.

Negli anni sviluppa una grande passione per lo strumento al punto che il suo sogno più grande diventa proprio quello di possedere un pianoforte e poterlo studiare seriamente.

Nel frattempo scopre di aver la dote di riuscire a riprodurre ad orecchio quello che ascolta e, sei anni fa, realizza grazie al suo fidanzato (che ne possiede uno) il sogno di suonarne un pianoforte vero.

Due anni fa le viene regalato un pianoforte digitale. Spesso le viene chiesto come riesca a suonarlo senza averlo mai studiato, senza saper leggere gli spartiti musicali. Una risposta non c’è, è come se lo strumento fosse parte di lei.

Col tempo Benedetta affianca alla passione per il pianoforte quella per il canto che la porta a vincere diversi Contest musicali.

Oggi, tra le altre cose si esibisce con un coro polifonico di Avellino come mezzo soprano.

Tra gli artisti che ama e ascolta di più ci sono i Coldplay e Avril Lavigne e, tra gli italiani, Ermal Meta.

Ora silenzio testo



ho scritto su una foglia il tuo nome

cosi il il vento la sprazzerà altrove,

volteggia volteggia in aria,

leggera come se fosse una piuma.

Chissà se arriverà più in alto dei pensieri

e se arriverà oltre i confini del cielo,

non è più sereno, non è più sereno….

Ricordo quel momento come se fosse ieri

e provo a chiamarti anche se non ci sei,

chissà se stai ascoltando questa mia canzone

parole dentro l’anima che esprimono passione.

Una farfalla bianca vola qui perenne

e nebbia resta inevitabilmente, inevitabilmente.

Spero che sarai fiero di me, mille silenzi crescono in me,

se avessi un desiderio ,chiederei a Dio di riportarti indietro,

una foto, un ricordo nient’altro di te,

ripenso al tempo trascorso con te,

ora silenzio ce n’è, ora silenzio ce n’è.

Sulla porta di casa ti ho immaginato,

ecco l’allucinazione cosa fa, malattia brutta alchimia,

ci vorrebbe una magia per scappare via.

Il dolore ci rende schiavi del destino, artificio, maleficio,

ti tenevo la mano per poter farti sognare, farti sognare.

Spero che sarai fiero di me, mille silenzi crescono in me,

se avessi un desiderio ,chiederei a Dio di riportarti indietro,

una foto, un ricordo nient’altro di te,

ripenso al tempo trascorso con te,

ora silenzio ce n’è, ora silenzio ce n’è, ora silenzio ce n’è.

ti aspetto mentre dormo e qui sale l’inganno,

sogni gelidi come la neve che si sciolgono

senza un perché, senza un perché.

Spero che sarai fiero di me, mille silenzi crescono in me.

Se avessi un desiderio ,chiederei a Dio di riportarti indietro,

una foto, un ricordo nient’altro di te,

ripenso al tempo trascorso con te,

ora silenzio ce n’è, ora silenzio ce n’è, ora silenzio ce n’è, ora silenzio ce n’è.