Beatrice V Coco pops è il titolo del surreale nuovo singolo della giovane artista siciliana che alcuni dei nostri lettori più attenti ricorderanno a Sanremo Giovani 2015, quando come Beatrice Visconti presentò il brano Paulette sfiorando il palco dell’Ariston.

Pop, ironia e seduzione sono gli ingrediente alla base di questo singolo in uscita per Warner Music Italia.

Beatrice V, innamorata da sempre di David Bowie, ha vent’anni e scrive e canta le sue canzoni. Brani che possono essere considerati degli “intrugli pop ironici e seducenti” e che riflettono una personalità vulnerabile eppure al tempo stesso decisa e decisamente fuori dagli schemi.

Quello che scrive e canta racconta storie (quasi) sempre vere e le sue ispirazioni nascono dalle sue letture, dai suoi rapporti e dalle sue debolezze, simili a quelle di tutte le adolescenti della sua età.

Le canzoni di Beatrice V parlano anche di un suo chiodo fisso, croce e delizia, la sua città con tutte le sue contraddizioni. Un luogo che ha cercato spesso di lasciare ma nel quale è sempre tornata a vivere.

BEATRICE V COCO POPS

Coco Pops è il primo singolo che l’artista pubblica dopo quell’esordio lampo con Paulette avvenuto nel 2015.

Il brano è stato scritto dalla ragazza in collaborazione con Giulio Nenna e Andrea Debernardi, produttori di Irama (che, coincidenze della vita, partecipò a Sanremo Giovani nel suo stesso anno), Giuseppe Colonnelli e Francesca Sarasso (seconda classificata a Musicultura 2017 e vincitrice del premio per la miglior musica e di quello della critica).

Modernità e rap per raccontare anche concetti più cantautorali, in bilico tra adolescenza e maturità, bianco e nero, antico e moderno.

Coco pops è accompagnato da un videoclip anomalo. Per realizzarlo Beatrice V ha scelto di affidarsi ad un regista altrettanto anomalo come Uolli, che in passato ha firmato la regia dei video più creativi e originali di Meg dei 99 Posse.

Insieme a lui e al suo team Beatrice ha noleggiato un camper con cui, tutti insieme, sono partiti dall’Italia per un viaggio “on the road” che li ha portati fino in Polonia, per la precisione a Zalipie, piccolo paesino completamente dipinto di fiori, dalle case agli alberi, dai pozzi alle cucce dei cani.

Descrivere il video a parole è impossibile, anche per questo lo trovate qui a seguire in modo da poterlo vedere con i vostri occhi.