Bautista racconta i compromessi per il successo in “Notoriedad”

Notoriedad è il nuovo singolo di Bautista, duo formato dal produttore Machweo e dal cantante 999asura. Il brano, in radio e negli store digitali dal 24 febbraio 2021, arriva dopo il pezzo Hasta la muerte, pubblicato il 10 febbraio.

Notoriedad (Carosello Records/The Orchard) è una sincera presa di coscienza sul percorso, fatto di sacrifici e rinunce, che si deve affrontare per arrivare alla fama. E’ una riflessione su ciò che si lascia indietro per poter sfondare, e su ciò che si è disposti a perdere per realizzare i propri sogni.

Bautista dimostra di avere piena consapevolezza di quanto possa essere tortuosa e in salita la strada per il successo; e mette in luce le difficoltà legate alla “notoriedad”. L’amore è forse la rinuncia più ardua di tutte. La profondità del tema si sposa con il sound della canzone, ritmata, ballabile, in perfetto stile Emoton.

Con Notoriedad, Machweo e 999asura mostrano un altro lato di sé rimanendo però nell’ambito del genere Emoton di cui sono portavoce. Il ritmo trascinante del reggaeton e della latin music si lega a una narrazione emotiva e carica di intensità, che per tematiche e contenuti si rifà al genere Emo.

Bautista e l’Emoton

Notoriedad arriva a distanza di poche settimane dalla firma con Carosello Records. Il duo ha avviato con questa label una nuova fase del proprio percorso musicale. L’inizio è stato Hasta la muerte, un intenso brano d’amore e di perdita.

Bautista è il progetto di Giorgio Spedicato (aka Machweo) e Gustavo Aaron Saavedra (aka 999asura). Il nome del duo è il cognome della madre di Aaron, cui l’artista è da sempre molto legato; e richiama quel senso di appartenenza a un posto in cui tornare sempre, chiave di lettura delle loro canzoni.

Il sodalizio tra i due inizia ad aprile 2019, quando Giorgio chiede ad Aaron di scrivere su una sua produzione. La collaborazione prende sempre più forma e porta alla nascita di Bautista, che a gennaio 2020 pubblica il singolo Emoton1.

Il progetto ha come obiettivo la narrazione del Sud del mondo, calata in un contesto digitale e caotico. Si tratta di un progetto sui generis, basato su uno stile e un mondo musicale che i due definiscono Emoton. La loro musica è un sottilissimo punto d’incontro tra il reggaeton e i suoni latini in senso più ampio, con un’estetica e una narrazione emotiva esasperante.

Il producer pugliese Machweo e il cantante peruviano 999asura mostrano le proprie vulnerabilità e debolezze, unendo due mondi apparentemente distanti. Così, dimostrano quanto dalla diversità possa nascere qualcosa di nuovo, inaspettato e carico di significato.