Il giorno di San Valentino la musica piange Erriquez, voce, anima e fondatore della Bandabardò, collettivo che si autodefinisce il più scatenato, appassionato e roboante gruppo folk italiano.

La notizia è stata diffusa dai profili social della Bandabardò, che hanno riportato un messaggio scritto dallo stesso Erriquez.

“Salutiamo con gratitudine un guerriero generoso e un grande Poeta.”

L’artista da tempo lottava contro un male incurabile, ma mai aveva perso il sorriso e la voglia di vivere. In questo senso evocativo il messaggio dell’amico Enrico Ruggeri.

“Una persona gentile e sorridente, con un grande cuore indomito, mai domo, mai prono.

Un grande musicista, un grande performer.

Un abbraccio alla sua #bandabardo

#enriquez”

BANDABARDÒ – CIAO ENRIQUEZ

L’artista, come spiegato dal suo manager Francesco Barbaro, si è spento nella sua casa di Fiesole. L’artista combatteva da tempo, ma la sua riservatezza e la sua energia non avevano mai permesso di far trasparire nulla all’esterno.

Il 7 dicembre del 2018 la band aveva festeggiato 25 anni di attività musicale con un grande show al Mandela Forum di Firenze (ne abbiamo parlato Qui). Un appuntamento lanciato anche da una nuova versione del singolo Se mi rilasso collasso, realizzato insieme a un folto gruppo di amici.

Questo l’ultimo messaggio dell’artista.

“Ogni storia ha una sua vita e ogni vita ha mille storie.

La mia vita è stata musica che accade, incontri di popoli, magie, racconti, mille soli splendenti e vento in faccia.

Non ho rimorsi, non ho rimpianti, la mia vita è stata tutta un’avventura. Finalmente, dopo tanto inutile errare, ho trovato la donna perfetta e l’ho sposata, rendendola mia per sempre, la mia compagna di vita, di viaggio e di sogni, la mia migliore amica, la mia donna, mia moglie Silvia a cui devo tanto, a cui devo tutto. Sono padre felice di un figlio strepitoso, il migliore che si possa desiderare, con il sorriso più bello del mondo. Rocco.

Ho goduto abbestia con i migliori compagni potessi avere, la mia Banda del cuore, la nostra creatura meravigliosa dai mille colori. In questo grande girotondo saluto e ringrazio tutti quelli che mi hanno amato e tutti quelli che ho amato, i nomi sono tanti, voi sapete chi. Un abbraccio che circonda!

Aloha!!!”

(Erriquez)”

Foto Rockography