Spotify e le piattaforme streaming oggi sono il mezzo più importante per raggiungere il pubblico più giovane (ne abbiamo parlato Qui).

Sono, però, molti gli interrogativi che un artista si pone e le risposte non sempre sono semplici o chiare.

Abbiamo contattato Paolo Mantini, che con il fratello Nicolò ha creato la piattaforma Matchfy.io che ha il fine di connettere artisti e creatori di playlist.

MATCHFY.IO

Quando è nata l’idea di Matchfy.io?

L’idea di matchfy.io è nata nell’estate 2018.

Era dal 2015 che già praticavo la tecnica promozionale che poi ha preso il nome di “pitch to playlist”.

Avendo riscontrato tantissimi problemi durante il mio tragitto, attraverso il knowhow di Nicolò abbiamo dato vita al core del ”MATCH”, cominciammo quindi a sviluppare il primo “prototipo” di piattaforma che all’inizio si chiamava SPOTIMATCH.COM ed essenzialmente collegava il brano alla playlist più affine, senza fornire nessun contatto.

La cosa di cui andiamo più fieri (soprattutto per chi ci ha seguito dall’inizio) è che abbiamo implementato una feature alla volta, partendo da zero e minimizzando il rischio di investimento.

Non abbiamo investitori e non siamo succubi di nessuna pressione esterna, siamo indipendenti e utilizziamo le nostre stesse risorse per andare avanti.

Siamo alla ricerca costante di collaboratori.

Quali sono i problemi che un artista emergente evidenzia una volta proposta una release?

I problemi sono molteplici purtroppo.

Prima di tutto bisogna capire se l’artista è indipendente oppure ha un contratto con un’etichetta.

Ci sono tantissimi addetti ai lavori che denigrano Spotify o lo streaming in generale, o non gli danno ancora valore.

In generale il problema più grande che accomuna tutti è che c’è troppa musica online ogni giorno. NON c’è il tempo materiale per poter ascoltare tutte le release.

Questo significa che gran parte della musica non sarà mai ascoltata da nessuno e pertanto l’artista si trova davanti a un problema di comunicazione con pochissime probabilità di farsi conoscere.

Inoltre il metodo promozionale da utilizzare sui big player della musica in questo momento è dubbioso e chi ha capito come fare, invece di aiutare il prossimo, si tiene il segreto senza condividere il proprio know how.

Con matchfy.io speriamo di rendere tutto più trasparente.

Perché un artista emergente dovrebbe rivolgersi a Matchfy.io?

matchfy.io è un portale che mette in comunicazione artisti e curatori di playlist su Spotify (per ora), attraverso un algoritmo di match che permette di connettere un certo tipo di musica a chi veramente la potrebbe apprezzare.

Stiamo lavorando da mesi per creare il contenitore di Playlist più grande al mondo, aggiungendo oltre a Spotify anche Apple Music, Youtube e molto altro.

Uno dei metodi meno costosi e più innovativi si chiama “pitch to playlist” cioè la possibilità di entrare in playlist famose molto affini al genere della traccia da promuovere.

Immaginatevi quindi di essere all’interno di una playlist con 10.000 ascoltatori “verticalizzati” proprio sul vostro genere, risparmiereste un sacco di tempo e soldi e avreste già davanti i vostri prossimi FAN!

Il compito della nostra piattaforma quindi è connettere Artisti e curatori di Playlist su Spotify.

Si può affermare che un artista emergente non può fare tutto da solo?

Partendo dal presupposto che il nostro motto è JUST THINK ABOUT MUSIC, crediamo che l’artista di natura debba pensare solo alla musica.

Ma nel modo giusto e tutelandosi.

In questo momento un artista emergente ha tutti gli strumenti per fare tutto da solo. Il problema è che molte volte lo fa nel modo sbagliato.

Esorto tutte le accademie, i conservatori ad insegnare come VIVERE DI MUSICA e quindi come veramente funziona il mondo della musica.

E’ bello concentrarsi solo sulla musica intesa come forma d’arte e divertimento, ma bisogna pensare anche alla tutela del proprio operato e come sfruttarlo per vivere!

Concludo che, quindi, l’artista emergente molte volte deve fare dei compromessi o accordi non favorevoli, semplicemente perché non ha le basi per affrontare il mondo della musica.

Chi sono i “curatori di playlist”? Qual è il loro margine di guadagno?

I curatori di playlist sono delle persone (in questo caso utenti di una piattaforma come Spotify) che selezionano la musica in una playlist e la rendono pubblica.

Un curatore infatti è come se fosse un “Music Selector” che esprime il proprio gusto musicale selezionando la musica in un contenitore (playlist) che può essere ascoltata da terzi.

Le playlist su Spotify sono più di 3 miliardi.

Questo genera nicchie di mercato già strutturate e verticalizzate che possono essere utilizzate da artisti emergenti per farsi conoscere in poco tempo.

Non c’è margine apparente di guadagno per un curatore, perché non può ne accumulare royalties, ne diritti d’autore.

Quindi la domanda sorge spontanea.. perché un curatore dovrebbe aggiungere la mia canzone alla propria playlist?

1. Perché di solito un curatore potrebbe essere la vostra prossima etichetta (molte etichette utilizzano la propria playlist per fare talent scouting)

2. Perché un curatore potrebbe essere interessato alla vostra fan base al fine di aumentare il bacino della stessa playlist

3. Perché il curatore potrebbe essere un DJ che sta cercando nuova musica, la vostra canzone potrebbe essere la prossima del suo DJ SET.

4. Perché hai azzeccato il gusto del curatore ed è diventato semplicemente il tuo prossimo FAN!

5. Perché Vuole guadagnarci denaro

Attenzione però, Spotify (in particolare) è contraria ai pagamenti tra artisti e curatori e questo è quello che porta molti addetti ai lavori a denigrare questo metodo, dimenticandosi dell’importanza dei primi 4 punti elencati.

Come funziona l’algoritmo che avete sviluppato?

Data una playlist specifica, siamo in grado di analizzare tutte le canzoni appartenenti ad una determinata playlist, in base a vari parametri, ad esempio Danceability, Energy, Tempo, ecc.

Un’analisi accurata di tutte le tracce identifica le caratteristiche principali della playlist, attraverso diversi parametri (esempio quanti BPM ha di media? Quanto è triste o allegra? Quanto è Dance?)

Un’ulteriore analisi dei risultati ci consente di comprendere il livello e il tipo di compatibilità tra playlist e traccia di cui si sta facendo il match.

L’algoritmo creato filtra e collega ogni traccia con la playlist migliore, in pochissimi secondi facendo così risparmiare ore di ricerche su Spotify.

Quali sono i criteri con cui un brano viene inserito in playlist?

Bisogna sempre stare attenti ad inviare una musica che sia pertinente alla playlist gestita dal curatore a cui stiamo inviando.

Dovete pensare che una playlist è come una piccola radio, non possiamo inviare musica classica ad una radio che trasmette Rock.

A chi è rivolto il vostro servizio?

Il nostro servizio è rivolto ad Artisti indipendenti, Etichette discografiche, Curatori indipendenti e tutta la filiera della promozione o management.

Qual è il valore aggiunto di Matchfy.io?

Il valore aggiunto di matchfy.io è la possibilità di promuovere il proprio prodotto musicale attraverso un’unica piattaforma, autonomamente.

La piattaforma contiene 7 milioni di playlists di tutti i generi, tantissime playlist collaborative (più di 100.000) pronte all’uso.

Il match fatto dalla piattaforma vi dà la possibilità di trovare le playlist affini in pochissimo tempo, se dovessimo cercarle manualmente ci impiegheremmo anni.

Il valore aggiunto pertanto è proprio il tempo risparmiato.

Con un Click e qualche secondo di attesa avrete tutti i contatti più affini per promuovervi su Spotify.

Quindi, un artista può ancora guadagnare con la sua musica?

Si assolutamente, il mercato si sta alzando di nuovo.

Bisogna sempre capire cosa si intende per guadagno.

Quello a cui stiamo assistendo è una rivoluzione del concetto di guadagno.

Tutte le volte che parlo con un produttore degli anni 80/90 mi dice sempre la stessa cosa: “una volta facevi una hit ed eri a posto a vita”.

Questo è un concetto che ormai è vecchio in tutti i settori. Esiste l’impegno, il sacrificio e la costanza (e come sempre un pizzico di fortuna).

Spotify ha infatti introdotto il concetto di MONTHLY LISTENERS proprio per questo, gli ascoltatori mensili sono il metro di giudizio per capire quanto un’artista è attivo ADESSO, non 30 anni fa.

Noterete (tranne nei casi di brani evergreen o artisti che hanno fatto la storia della musica) che più un’artista è attivo nel PRESENTE, più avrà ascoltatori e di conseguenza chi riesce ad avere ascoltatori mensili stabili avrà la possibilità di guadagnare di più rispetto a uno che ne ha pochi.

Ecco il nuovo concetto di guadagno, che si trasforma più in uno stipendio mensile che in una vincita alla slot machine.

Guardando la scena Italiana, grazie a Spotify e annessi, quanti artisti emergenti sono riusciti a farsi conoscere senza mediatori?

Quanti artisti sono riusciti a fare grandi numeri senza passare da grandi Etichette?

In conclusione stanno aumentando le persone che vivono di musica con il nuovo concetto di “guadagno” e stanno diminuendo gli artisti che fino ad adesso erano abituati a prendersi tutta la fetta del mercato.

