Amici 23: Ayle entra nella scuola con l’inedito “Allergica alle fragole”

La storia di Ayle e il testo e significato di Allergica alle fragole.

Nella puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi del 30 ottobre 2023 un nuovo cantante ha fatto il suo ingresso nella scuola mentre Ezio Liberatore è stato rimandato a casa dalla sua Prof, Anna Pettinelli.

Anna ha convocato durante la puntata Zerbi e Cuccarini per ascoltare insieme un altro cantante, Ayle.

Amici 23 la storia di Ayle

Ayle nasce dal vero del nome del ragazzo, Elia Fagella. Nato a Livorno, classe 2004, cresce tra i baretti e i lidi della città, dove lavora come barman e bagnino.

Elia ha cominciato fare musica molto presto. Ha suonato diversi strumenti (percussioni, violoncello e soprattutto pianoforte) al conservatorio ma ha smesso una volta arrivato alle medie. Nel periodo di stop ha fatto calcio e sport in generale per poi tornare alla musica con il canto.

Di carattere emotivo prova a esorcizzare il suo dolore nelle canzoni condividendolo con gli altri e invitando chi lo ascolta a fare lo stesso.

Il suo pop contaminato da chitarre sporche e barre rap lo porta a firmare un contratto con Carosello Records con cui pubblica il suo singolo d’esordio, “Attenzione” (produzione di Jiz) ad aprile del 2023. Fanno seguito “Che cazzo stai facendo” e “Chiamami“, lanciato qualche mese fa (luglio 2023).

Presenta l’inedito “Allergica alle fragole“. Durante l’esibizione Holy Francisco, anche lui messo in sfida dalla sua Prof, Anna Pettinelli, appare decisamente preoccupato dal fatto che Ayle possa essere il suo sfidande, trovandolo stilisticamente molto simile a lui.

Il secondo pezzo scelto è “Un tempo piccolo” di Franco Califano. Elia si confessa agitato, non si trova ancora a suo agio nel contesto televisivo.

In casetta i cantanti, collegati in video, commentano positivamente l’esibizione… “se si scioglie spacca raga, non è male“. Zerbi è curioso di vedere i tatuaggi sul viso di Ayle e gli chiede di fargli riascoltare. l’inedito. Sono due i professori, non rivelati al momento, interessati a lui.

Qui la sua pagina Instagram dove, al 30 ottobre 2023, è seguito da 1.516 follower. Gli ascoltatori su Spotify sono invece 2.300 (“Attenzione” il brano più streammato con 14.760 ascolti).

L’INGRESSO NELLA SCUOLA

AYLE ALLERGICA ALLE FRAGOLE SIGNIFICATO DEL BRANO

Nel brano Ayle racconta della sua rivolta contro la vita e del rapporto difficile con una ragazza con cui ha avuto una storia trasformatosi poi in un rapporto tossico.

AYLE Allergica alle fragole testo

sono passato ad odiare la vita

a scoparmela

eri allergica alle fragole

mentre cucivo(?) un fiore della paranoie

un vuoto di memoria e poi sparisci

e ti ritrovo in incubo tutto nero

stavamo chiarendo ma

eri incazzata con me come sempre

abbiamo un sentimento che ora è malattia

ci stiamo facendo male

forse non lo possiamo accettare mai

ma ci dobbiamo provare

okay ti devo lasciare

lasciami andare

e io lascio andare te

e io lascio andare te

eri incazzata con me come sempre

abbiamo un sentimento che ora è malattia

ci stiamo facendo male

forse non lo possiamo accettare mai

ma ci dobbiamo provare

okay ti devo lasciare

lasciami andare

e io lascio andare te

e io lascio andare te