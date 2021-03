Laura Pausini, fresca vincitrice durante la nottata appena trascorsa del Golden Globe come Miglior Canzone originale per Io si / Seen, sarà ospite al Festival di Sanremo 2021.

Ad annunciarlo in conferenza stampa è stato lo stesso direttore artistico della kermesse, Amadeus. La cantante sarà presente nella serata di mercoledì 3 marzo.

Laura Pausini Sanremo 2021

Queste le parole di Amadeus in conferenza stampa:

“Laura Pausini sarà presente nella serata di mercoledì. Sarà un’occasione per celebrare la musica italiana, anche grazie a Il Volo. Grandi artisti che celebrano il Made in Italy. Laura Pausini è partita 28 anni da qui“

Dopo una nottata di festeggiamenti la cantante e Amadeus si sono sentiti, ecco le sue parole:

“Sono ancora senza parole. Vivo in una regione arancione, ma oggi il mio cuore è bianco, rosso e verde. Sono orgogliosa di rappresentare ogni giorno l’Italia e tornare al Festival mi da la possibilità di ricordare da dove ho iniziato. Sanremo è emozione. Ringrazio Edoardo Ponti e Sophia Loren per avermi permesso di raccontare con la musica una storia vera“.

Ricordiamo che il Golden Globe, il massimo riconoscimento internazionale insieme all’Oscar per cinema e televisione, è stato assegnato per la prima volta nella storia ad un brano italiano, per l’appunto Io si / Seen, di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi.