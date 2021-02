Arisa e Michele Bravi saliranno insieme sul palco dell’Ariston giovedì 4 marzo, durante la terza serata, quella dedicata alle cover e ai duetti. I due artisti, che duetteranno per la prima volta, interpreteranno il brano Quando di Pino Daniele.

Arisa ha scelto di omaggiare e di eseguire questa celebre canzone del 1991, colonna sonora del film Pensavo fosse amore… invece era un calesse, diretto e interpretato da Massimo Troisi.

“Caro Michele, è bello averti con me nell’interpretazione di ‘quando’. Mantieni il bacio, anche se non ci baceremo, e maneggiami con cura a sette passi di distanza. Un secondo prima di salire sul palco penserò alla storia del mio corpo, e al fatto che tutte le poesie sono d’amore. Quando un desiderio cade, rimane la promessa dell’alba che ci lascia senza fiato dopo una notte insonne a contemplare la geografia del buio. Ti voglio bene Mic, sei bello e speciale. La tua voce sa di terra bagnata e foglie spugnate dal temporale estivo, sei calore e mi fai stare bene. .. E grazie assaje Pino. Sei nei nostri cuori e nelle nostre orecchie , ci sei sempre Maestro. RIP”

Così Arisa sui social spiega la scelta di farsi affiancare da Michele Bravi.

ARISA E MICHELE BRAVI

Michele Bravi, che quest’anno avrebbe voluto partecipare in gara, è salito sul palco dell’Ariston due volte. Nel 2017 in gara con Il Diario degli Errori e l’anno successivo come ospite di Annalisa.

Arisa sarà per la settima volta in gara al Festival di Sanremo. Il brano Potevi fare di più (Pipshow Srl, licenza esclusiva di Believe Digital Srl), sarà contenuto nel suo prossimo album di inediti.

La canzone sanremese, scritta da Gigi D’Alessio, è ora disponibile in pre-order e in pre-save.

“’Potevi fare di più’ racconta una storia di libertà e consapevolezza contro la sofferente realtà che propone un amore spento, che si trascina tra i rovi di spine che crescono incolti nell’anima, soffocandone la luce. Abbi cura della tua luce, non rimandare per pigrizia o per paura. Tu hai la tua vita, pensa che il tuo amore è una piantina, che se non riceve nutrimento appassisce. La tua vita è davvero un dono troppo importante per consumarla di tempi tristi. Sii leale ma felice, quantomeno sereno. Te lo devi.”

Foto di Clara Parmigiani